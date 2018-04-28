Чистки в ФСБ — ослабление страны или жизненная необходимость?

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Позор смоют реформы

Скандал вокруг Шестуна не только показал непрофессионализм генерала Ткачева, но и опозорил всю ФСБ, считает отставной генерал КГБ Алексей Кондауров

«Для меня это говорит о полной профнепригодности господина Ткачева. Его надо на повышение квалификации отправлять и переобучать. Вообще это, конечно, позор, что ФСБ занимается такими делами, что руководитель такого крупного, достаточно влиятельного управления ходит и занимается политическим рэкетом», — заявил Кондауров ПАСМИ.

Генерал уверен, что спасти репутацию ФСБ сможет лишь серьезная реформа спецслужбы: «В нормальном демократическом обществе это было бы предметом серьезного скандала и отставок на самом верхнем уровне структур ФСБ и Администрации президента. При таком положении дел эту структуру нужно кардинальным образом реформировать, как и всю систему власти».

Опрос ПАСМИ показал, что общество придерживается похожего мнения. Читателям был задан вопрос: «Необходимо ли проводить реформы ФСБ и начинать „чистку“ органов безопасности?». 94% согласились с необходимостью «чистки», 3% ответили отрицательно и 3% затруднились дать однозначный ответ. За неделю проголосовало около тысячи человек.

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Родина в опасности

«Большая, тотальная чистка вряд ли начнется, поскольку страна находится в состоянии гибридной войны: Запад только усиливает удары и ФСБ является одним из главных гарантов внутриполитической стабильности, — заявил эксперт. — Представить себе, что в этих условиях руководство страны пойдет на серьезные трансформации сложно. Коррупция, конечно, серьезная, но если с ней будут бороться, то постараются делать это потихоньку».

Сергей Марков полагает, что серьезная и масштабная реорганизация такого ведомства, как ФСБ может привести к ослаблению контроля за политическими процессами, «и в этот момент противники России попытаются нанести решающий удар с целью смены режима в стране».

Чистки — единственный выход

С таким видением ситуации не согласен руководитель Центра политической информации Алексей Мухин . Он считает, что у россиян уже давно сформировался серьезный запрос на справедливость, и общественное мнение настроено против коррупционеров «до такой степени, что у верховной власти шансов нет, если она хочет быть популярной у населения».

«Борьба с коррупцией уже сейчас ведется тотальная, но не особо афишируется, потому что решения принимаются индивидуально, с расчетом на то, чтобы органы не утратили свою эффективность и функциональность», — говорит Мухин.

По мнению политолога, о масштабах противодействия коррупции в рядах ФСБ можно судить по переполненности Лефортовского СИЗО и других спецприемников. При этом Мухин уточняет, что никаких «установок сверху» о количестве выявленных коррупционеров и «палочной системы» не существует.

Рекламная акция

Политолог Леонид Радзиховский выразил мнение, что «чистка рядов» чекистов будет носить скорее рекламный, нежели системный характер, но и это уже неплохо.

«Сам факт, что замахнулись на предпоследнюю организацию в списке неприкасаемых, даже на уровне пиара — это уже серьезно. Есть организации которые проверять в принципе нельзя, например администрацию президента. ФСБ находится близко к этому ряду», — сказал Радзиховский.

«А вот будет там реальная чистка или нет, сказать сложно, притом что пиаровский эффект понятен: бей своих или делай вид что бьешь своих, чтобы остальные боялись», — добавил эксперт.