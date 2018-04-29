Германию намерена вытеснять США из Европы

Саму встречу СМИ уже назвали «сдержанной» и отметили, что двум лидерам не удалось скрыть разногласия. Скорей всего, так оно и есть, если судить по тому, как вел себя с гостьей из Германии хозяин Белого дома. Особенно на фоне недавнего горячего приема у него же французского президента Эммануэля Макрона , у которого Трамп даже не побрезговал немного поработать личным камердинером — смахнув что-то с лацкана пиджака.

Меркель он не водил за ручку и не пытался сделать ее совершенней. С ней Трампу пришлось предметно обсуждать целый ряд конкретных вопросов, в том числе и ужесточение антироссийских санкций, что как раз не устраивает Берлин, поскольку эти ограничительные меры негативным образом отражаются на прибыли немецких компаний.

Впрочем, сама фрау канцлер подробности переговоров сообщить журналистам отказалась. Как и то, будут ли немецкому бизнесу в этом смысле предоставлены какие-либо преференции?

Зато Меркель очень четко дала понять, что Германия уже другая. И способна, как она выразилась, брать на себя больше ответственности, включая ответственность за собственную безопасность. «ФРГ, — сказала она, — это большая и экономически мощная страна, но в военной и политической сфере ей еще многое предстоит сделать. Германия вырастает из той роли, когда она не проявляла слишком большой активности долгие годы после Второй мировой войны, осознавая, что во времена национал-социализма совершила немыслимо много несправедливости».

Что касается «несправедливости», то Меркель явно поскромничала. Поскольку, по правде, то, что совершила ее страна 70 лет назад, уместнее было бы назвать «немыслимыми преступлениями». Но вопрос, собственно, в другом… В заявлении Меркель явный вызов и откровенная заявка на первенство в Европе не только экономическое, но и военно-политическое.

Однако если вспомнить основную цель создания НАТО , которую в 50-е гг. сформулировал первый генсек этой организации британский генерал Гастингс Исмэй — «держать американцев внутри, русских снаружи, а немцев внизу», — то возникают серьезные сомнения, что амбициям канцлера суждено реализоваться. И не потому, что у немцев нет для этого сил и ресурсов. Америка просто вряд ли позволит Германии сменить ранее уготованное ей место.

— Безусловно, Вашингтон будет сопротивляться тому, чтобы Берлин вышел из-под опеки американцев, — комментирует ситуацию старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв . — Хотя есть, действительно, некое противоречие в том, что Германия — экономический гигант, а в военном плане является, если не карликом, то державой, от которой не очень много зависит. При том, что Германия давно уже превратила бундесвер в полноценную армию. Записанные в 6-й статье послевоенной Конституции ФРГ ограничения на развитие вооруженных сил давно уже не работают. Сегодня Германия входит в десятку, а то и в пятерку крупнейших производителей военной техники и вообще военной продукции.

Италии, У Германии, единственной из крупнейших стран Европы, не было великого прошлого. Или даже если оно и было, то очень кратковременным. Поэтому там, в гораздо большей степени, чем у Англии Испании и даже Франции , есть потребность в самоутверждении себя как великой державы. И, разумеется, в этих условиях излишняя опека со стороны Соединенных Штатов ее тяготит. Несмотря на то, что все (или почти все) немецкие политики говорят о партнерстве с США, как основе своей внешней политики.

Да, Германия будет стремиться занять свое, особое место в мире. И естественно, с упором на Европу. Будет стремиться к тому, чтобы получить место постоянного члена Совета безопасности ООН . Что она пытается сделать уже не один год, но безуспешно. Союзник — Франция — ставит ей здесь подножку.

И в том, что противоречия между США и Германией существуют, тоже вряд ли какая-то тайна. Просто в годы президентства Трампа, который во многом делал ставку на протекционизм, эти противоречия вылезли наружу.

«СП»: — Кстати, а золото Германии американцы вернули?

— Нет, не вернули.

«СП»: — Почему такой разный прием был оказан Макрону и Меркель, хотя для обоих это были государственные визиты? Нет ли, в этом цели столкнуть Париж и Берлин в битве за европейское первенство?

— Безусловно, Штаты пытаются столкнуть Францию и Германию, чтобы ослабить не только Берлин, а их обеих. «Разделяй и властвуй» — эту формулу в политике никто не отменял.

Известно, что между Германией и Францией существуют очень глубокие исторические противоречия. Между ними давнее соперничество за то, кому считаться первой державой Европы. Президент Макрон, пользуясь тем, что в ФРГ затянулся политический кризис, сделал заявку на то, чтобы Франция стала привилегированным партнером Америки в Европе. И вообще превратилась в страну, которая в наибольшей степени определяет линию Евросоюза

Германии это, естественно, не понравилось. И Меркель сделала ответный ход — она готова показать, кто в европейском доме хозяин.

«СП»: — Но политический опыт Меркель и Макрона просто не сопоставим — они здесь в абсолютно разных весовых категориях. Или это не играет роли?

— Это играет роль. Но гораздо большую роль играет состояние немецкой и французской экономик. Нельзя сказать, что французская экономика так уж плоха и вот-вот рухнет. Нет, конечно. Но немецкая экономика из потрясений последнего десятилетия вышла с куда меньшими потерями, чем французская. Что собственно, помогает Германии занять безоговорочно первое место в ЕС, которое до этого она с Францией, скорее, делила.

По мнению политического аналитика Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислава Бышока, в заявлении Меркель нет никаких амбиций на будущее, она лишь называет вещи своими именами:

— Дело в том, что в последнее время немцы стали отказываться от некоторых послевоенных табу. Это началось с признания Меркель краха системы мультикультурализма. И теперь она озвучила то, что и так всем, в общем-то, очевидно: Германия является крупнейшей страной Европы и в военном, и в политическом, и в экономическом плане.

Нужно понимать, что Германия, которая претендовала на европейскую гегемонию в контексте Первой и Второй мировых войн, была совершенно другой страной. Она и тогда была растущей. Но не только в экономическом, индустриальном и военном отношении, а еще и с точки зрения демографии. Поэтому идея завоевания жизненного пространства на Востоке артикулировалась во весь голос. В стране, действительно, оказалось огромное население, которое нужно было чем-то занимать и где-то расселять.

Сейчас Германия, как и большинство стран Евросоюза, имеет население, которое становится старше, и которого становится меньше. В этой связи идеи относительно гегемонии ограничиваются не только, так сказать, излишней «опекой» со стороны США, которые не собираются выводить с территории Германии свои военные базы. Дело не столько в военном присутствии США, сколько в демографической ситуации в самой Германии. Как и в других, собственно, лидирующих европейских странах. Но Меркель, подтверждая, что ее страна на данный момент, действительно, является ведущей страной Европы, намеренно этот факт упускает.

Вместе с тем, ее фраза, что «мы хотим играть более самостоятельную роль», для Трампа дипломатический звоночек. Месседж в адрес США. Но нельзя уже говорить о каком-то противостоянии.

«СП»: — Почему? Здесь же явный вызов…

— Потому что в некотором смысле Меркель дополняет идею Трампа относительно того, что «уж очень много мы тратим на защиту наших союзников. Пусть они сами вкладываются в свою безопасность и платят 2% от ВВП». То есть, в данном случае, вряд ли можно сказать, что это особо конфронтирующая история. Немцы вписываются в то, что от них требует Вашингтон. И будут несколько больше выделять денег на оборонные нужды. За что Трамп им скажет: «Молодцы!»

Так что, тут, если вспомнить классика, Иван Иванович с Иваном Никифоровичем пока еще не поссорились…