Ещё
«Газпром нефть» изучит в Арктике краснокнижного морского единорога
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп и Меркель "проехались" по России
Трамп и Меркель "проехались" по России

«Газпром нефть» изучит в Арктике краснокнижного морского единорога 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
«Газпром нефть» запускает масштабную программу по изучению редкого арктического животного, занесенного в Красную книгу, — нарвала. Председатель правления компании Александр Дюков представил проект «Нарвал. Легенда Арктики» на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО), которое прошло в Санкт-Петербурге под председательством президента РФ Владимира Путина.
Уникальный проект, который осуществляют под эгидой РГО, позволит оценить состояние популяции нарвала в западном секторе Арктической зоны России, определить численность и границы распространения вида, а также сформировать программу по сохранению нарвала и среды его обитания. До настоящего времени комплексные исследования этого вида не проводили, — сообщает пресс-служба ПАО «Газпром нефть».
В рамках экспедиции планируют исследовать акваторию северо-востока Баренцева и Карского морей с помощью исследовательского судна ледового класса, провести биоакустические исследования, измерения параметров окружающей среды и пометить несколько особей этого редкого вида с помощью спутниковых передатчиков, позволяющих отслеживать миграцию животных. По результатам исследований составят карту распределения, сформируют подробный научный отчет и предложат меры по сохранению популяции этого редкого животного. «Газпром нефть» планирует задействовать свой арктический флот и вертолеты для сбора данных о нарвале.
Кроме того, исследование станет основой для масштабного медиапроекта, цель которого — привлечение внимания к теме сохранения морского единорога через создание телепрограмм, документального фильма, специального сайта и аккаунтов проекта в социальных медиа.
«Экономическое развитие российского Севера должно происходить с сохранением его хрупкой и уникальной экосистемы. «Газпром нефть» является признанным лидером промышленного освоения российской Арктики и уже реализует несколько комплексных программ по изучению и защите окружающей среды в этом регионе. Наш совместный с Русским географическим обществом проект по изучению нарвала направлен на сохранение популяции этого животного, занесенного в Красную книгу», — отметил Александр Дюков.
Нарвал — редкий вид китообразных, встречающийся в водах российской Арктики (лат. Monodon Monoceros, «морской единорог»). Совершает сезонные миграции, придерживается районов со свалами глубин, встречается в районах дрейфующих льдов. Общая численность вида и особенности биологии этих животных в российских водах неизвестны. Протяженность миграций и границы районов обитания не определены.
ИА Север-Пресс: последние новости
Владимир Путин с Днем Победы персонально поздравит 500 ямальских ветеранов Поздравили и поехали. Сегодня служба скорой медицинской помощи отмечает юбилей Салехардские Комбинат и Гидропорт «сольют» в общую канализацию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост707
Трамп и Меркель «проехались» по России60
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО66
Россию назвали страной второго сорта174
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт81
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:42
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт
Шоу-бизнес
00:53
У американских F-35 нашли «русские корни»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение