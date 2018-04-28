«Газпром нефть» изучит в Арктике краснокнижного морского единорога

Уникальный проект, который осуществляют под эгидой РГО, позволит оценить состояние популяции нарвала в западном секторе Арктической зоны России , определить численность и границы распространения вида, а также сформировать программу по сохранению нарвала и среды его обитания. До настоящего времени комплексные исследования этого вида не проводили, — сообщает пресс-служба ПАО «Газпром нефть».

В рамках экспедиции планируют исследовать акваторию северо-востока Баренцева и Карского морей с помощью исследовательского судна ледового класса, провести биоакустические исследования, измерения параметров окружающей среды и пометить несколько особей этого редкого вида с помощью спутниковых передатчиков, позволяющих отслеживать миграцию животных. По результатам исследований составят карту распределения, сформируют подробный научный отчет и предложат меры по сохранению популяции этого редкого животного. «Газпром нефть» планирует задействовать свой арктический флот и вертолеты для сбора данных о нарвале.

Кроме того, исследование станет основой для масштабного медиапроекта, цель которого — привлечение внимания к теме сохранения морского единорога через создание телепрограмм, документального фильма, специального сайта и аккаунтов проекта в социальных медиа.

«Экономическое развитие российского Севера должно происходить с сохранением его хрупкой и уникальной экосистемы. «Газпром нефть» является признанным лидером промышленного освоения российской Арктики и уже реализует несколько комплексных программ по изучению и защите окружающей среды в этом регионе. Наш совместный с Русским географическим обществом проект по изучению нарвала направлен на сохранение популяции этого животного, занесенного в Красную книгу», — отметил Александр Дюков.

Нарвал — редкий вид китообразных, встречающийся в водах российской Арктики (лат. Monodon Monoceros, «морской единорог»). Совершает сезонные миграции, придерживается районов со свалами глубин, встречается в районах дрейфующих льдов. Общая численность вида и особенности биологии этих животных в российских водах неизвестны. Протяженность миграций и границы районов обитания не определены.