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Родственников красноармейца из Пласта ищут на Южном Урале
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Родственников красноармейца из Пласта ищут на Южном Урале 

АиФ 29 минут назад
Фото: АиФ
Родственников солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны в Орловской области, ищут на Южном Урале, сообщаеют в пресс-службе правительства региона.
Останки рядового поисковики межрегионального объединения «Костёр» обнаружили на месте бывшей линии обороны Болховского укрепрайона 25 апреля. При солдате сохранился медальон с именем: Сорокин Иван Романович, 1908 года рождения, проживал в городе Пласт, ул. Фрунзе д. 15, был призван Кочкарским РВК в июне 1942 года. Записаны и сведения о родственниках: жена Сорокина Екатерина Архиповна.
Тех, кто что-либо знает о семье бойца, просят сообщить об этом в МПО «Костер» по телефону: +7 (930) 063-33-40.
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