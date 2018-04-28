Отходами бурого угля энергетики хотят укреплять берега Обского моря

Это разгрузочный центр ТЭЦ-5, вагоноопрокидыватель. Работает без перерыва — через него проходит в среднем 200 вагонов с углем в сутки; каждый по 60-70 тонн.

«Цех топливоподачи. Собственно, задачи его — приемка от поставщиков и подача на технологию и складирование. Там вагоноопрокидыватель, здесь узел пересыпки, в котором может меняться направление подачи — либо на технологию, либо на склад», — поясняет начальник смены цеха топливоподачи ТЭЦ-5 Петр Давыденко.

И в вагонах, и на складе — это видно даже не специалисту — бурый уголь. Для энергетики Новосибирска — не такая уж новинка, на нем работает, например, ТЭЦ-3 со дня основания.

ТЭЦ-5 продолжает работать на каменном угле. Бурый сюда тоже привозят и в больших количествах, но пока исключительно для испытаний. А окончательное решение о переходе примут в последних числах мая.

Когда «Сибирская генерирующая компания» впервые заявила о том, что возможны изменения, о переходе с каменного угля на бурый, это вызвало ряд вопросов. Экологи тогда начали спорить, какое топливо безопаснее. Эту же тему затрагивают и на конференции «Региональная экология — фактор экономического развития». Представители компании-энергопоставщика рассказывают как о плюсах, так и о минусах этого вида топлива. У бурого угля ниже калорийность — то есть его нужно сжигать больше. При этом ниже зольность. Соответственно, меньше вредных выбросов. Как раз сейчас в котлах ТЭЦ-5 ведут его опытные сжигания.

«Мы проверяем все. Смотрим работу гидрозолоудаления, как он проходит по золошлакам, каналам. И смотрим, как работает котел, его параметры. Также через лючки-гляделки смотрим периодически на поверхности нагрева, на предмет образования шлака», — заместитель начальника производственно-технического отдела ТЭЦ-5 Андрей Чернышов

Это экскурсия по территории и цехам ТЭЦ-5 для экологов. Процесс показывают на конкретных примерах — щиты управления, турбинные залы. Здесь, у подножия гигантского котла, наглядная демонстрация гидрозолоудаления. В желоба смывает отходы — золу и шлак. Именно на остатки сгоревшего бурого угля «Сибирская генерирующая компания» делает особую ставку. Этими отходами предлагают засыпать так называемые «нарушенные земли». Это старые карьеры и угольные разрезы. Если рекультивировать их, проще говоря, засыпать золошлаком, на этих участках можно будет что-либо строить или даже выращивать.

«По сути дела, золошлаковый материал, получаемый на электростанциях, это богатый минералами и другими компонентами материал, способствующий росту. Очень много примеров в стране рекультивированных золошлакоотвалах, иногда на них даже лес вырастает», — сообщил заместитель технического директора по охране окружающей среды «Сибирской генерирующей компании»Константин Кушнир.

Идею уже поддержали и новосибирские экологи.

«На самом деле, это реально. Если золошлаки соответствуют всем нормативным показателям, то никакой угрозы абсолютно нет. Прекрасно растет и трава, и саженцы. Все надо просто контролировать», — прокомментировала президент фонда защиты природы и окружающей среды «Зеленый стандарт» Елена Шулепова.