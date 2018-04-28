АНОНС СОБЫТИЙ НА 28 АПРЕЛЯ

Доброе утро! Экономическая редакция агентства РИА Новости приветствует Вас и начинает выпуск информации за субботу, 28 апреля.

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ГЛАВНОЕ

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* Пройдет заседание комиссии правительства РФ по контролю за иностранными инвестициями.

* Пройдет заседание Наблюдательного совета "Алросы"

* Арбитражный суд Москвы проведет основные слушания по иску компании «Интеравтоматика» о взыскании с Siemens AG и двух его российских «дочек» 5,4 миллиона евро и 177,1 миллиона рублей (ул. Большая Тульская, д. 17. Контактный тел. : (495) 600-96-13, e-mail: a40.efortunatova@arbitr.ru).

МОСКВА / ЯМАЛ (ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО)

* Начнется визит министра экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко (28-29 апреля).

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