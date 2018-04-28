Эксперты подтвердили факты разжигания ненависти и отрицания холокоста в публикациях Романа Юшкова

К исследованию высказываний Юшкова были привлечены эксперты Диля Ханзафарова и Ильдар Абитов. Эксперты установили, что в публикации деятеля есть лингвистические и психологические признаки отрицания Юшковым факта уничтожения шести миллионов евреев руководством нацистской Германии в годы Второй мировой войны (ст. 354, ч. 1 УК РФ

Также эксперты пришли к выводу, что в высказываниях Юшкова имеются признаки унижения человеческого достоинства, возбуждения вражды и ненависти в отношении евреев. Это является квалифицирующим признаком преступления по ст. 282 УК РФ.

Следственные органы также представило Ханзафаровой и Абитову запрошенный из архива текст приговора Нюрнбергского трибунала. Адвокат Юшкова Иван Хозяйкин отметил противоречивость и необоснованность выводов экспертов. Также его удивило, что анализ 350 страничного текста приговора составил всего 16 страниц текста. «Данный приговор, во первых, фактически носит правовой характер, а, во вторых, представляет собой исторический документ. Вызывает недоумение отсутствие юридического и исторического исследования в контексте поставленных следствием перед экспертами вопросов», — заявил Хозяйкин.

Сам Роман Юшков отметил, что в ближайшие дни ожидает предъявления обвинения. «Готовимся к защите. Многое будет зависеть о содержания обвинительного заключения, позиции прокуратуры , которая может его поддержать, а может и нет», — говорит он.

«Альтернативной экспертизы у меня пока нет, — пояснил Юшков. — Все будет представляться на стадии суда. Вынужден констатировать проблему тотальной запуганности экспертов-историков, которые услышав, что речь идет о Холокосте просто отказываются сотрудничать».

Напомним, уголовное дело против Юшкова было возбуждено в августе 2017 года. Он подозревается в реабилитации нацизма, отрицании Холокоста и разжигании ненависти. Основанием для возбуждения стало то, что он переопубликовал на своих страницах в соцсетях статью мурманского писателя Антона Благина, размещенную на сайте «Русский мир». Благин подвергает сомнению факты Холокоста, Юшков в соцсетях высказал одобрение содержанию статьи.

Юшков не стал комментировать, как оценивает свои шансы в ходе процесса. «Обвинения в мой адрес абсурдны, настолько противоречат принципам свободы слова, изложенным и в Конституции РФ, и в Декларации основных прав и свобод, принятой ООН и ратифицированной Россией, настолько губительны для свободного научного поиска, что я верю в наше правосудие, что оно не позволит совершиться этой дикой инквизиции», — прокомментировал он свое уголовное преследование.

Фото: Facebook/Роман Юшков