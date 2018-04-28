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Работники «Мечела» завершили субботники в Металлургическом районе
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Работники «Мечела» завершили субботники в Металлургическом районе 

АиФ 39 минут назад
Фото: АиФ
Работники Челябинского металлургического комбината, «Мечел-Кокса» и других челябинских предприятий Группы «Мечел» провели кампанию по наведению порядка в Металлургическом районе. В ходе субботников вывезено более 200 рейсов грузовых машин с мусором.
Санитарную очистку центральных улиц и дворов родного района провели работники ЧМК, «Мечел-Кокса», «Уральской кузницы», «Мечел-Материалов» и «Мечел-Энерго». В субботниках приняли участие более 600 человек. По завершению экологической акции в порядок приведены все участки, закрепленные за челябинскими предприятиями «Мечела», — около 70% территории Металлургического района, вывезено около трех тысяч кубометров мусора. Весь объем работ выполнен за две недели.
Санитарная очистка и благоустройство территории Металлургического района — традиционное мероприятие для работников «Мечела». Ежегодно в кампании по весенней уборке улиц, дворов, парков и скверов участвуют сотни металлургов. ЧМК неоднократно становился победителем конкурса «Чистый город», который организует Администрация Челябинска.
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