Георгий Жуков: неизвестные факты биографии

Что вы не знали о маршале Жукове

Баин-Цаганское побоище

Пожалуй, ни одно из событий на Халхин-Голе в мае-сентябре 1939 года не вызывает столько споров, как действия Георгия Жукова в ходе сражения за гору Баин-Цаган 3-5 июля 1939 года.

Тогда японским войскам удалось скрытно форсировать Халхин-Гол и начать движение к советской переправе, угрожая отрезать советские войска на восточном берегу реки от основных сил. Противник был обнаружен и, не дойдя до советской переправы, вынужденно занял оборонительную позицию на горе Баин-Цаган. Узнав о случившемся, командующий 1-й армейской группой приказал 11-й бригаде комбрига Михаила Павловича Яковлева и ряду других бронетанковых подразделений сходу и без поддержки пехоты (мотострелки Федюнинского заблудились в степи и вышли к месту сражения позднее) атаковать японские позиции. Советские танки и бронеавтомобили предприняли несколько атак, но вынуждены были отступить, поскольку перенесли тяжёлые потери. [С-BLOCK]

Второй день сражения свёлся к постоянному обстрелу советской бронетехникой японских позиций, а провал японского наступления на восточном берегу вынудил японское командование начать отход. До сих пор историки спорят, насколько оправданным был ввод в бой бригады Яковлева с марша. Сам Жуков писал, что сознательно пошёл на это. С другой стороны, был ли у советского военачальника другой путь? Тогда японцы могли продолжить движение к переправе и тогда бы произошла катастрофа.

Вероятнее всего, в той ситуации другого выхода у Георгия Жукова не было. Можно рассуждать, насколько грамотно отдавались приказы, действовали танкисты и части поддержки в отдельных эпизодах. Известен результат — японцы отступили, понеся колоссальные потери, но так и не выполнив основной задачи. Более того, ни разу на протяжении конфликта противник более не пытался форсировать Халхин-Гол, да и физически это было уже невозможно — единственный комплект мостового оборудования во всей Квантунской армии был уничтожен самими японцами при отводе войск с Баин-Цагана, а стратегическая инициатива стала постепенно переходить в руки советского командования.

Бессарабия, 1940 год В 1940 году Георгий Жуков был назначен командующим Южным фронтом, войска которого готовились вступить на территорию Бессарабии. Жуков подготовил два плана на случай мирного и военного решения бессарабского вопроса. В первом случае предполагался ввод войск без тяжёлой артиллерии и всяческое избегание провокаций. В сложных погодных условиях советские войска, преодолевая водные преграды, заняли Бессарабию, для того чтобы румыны не успели вывести значительную часть материальных ценностей были воздушные десанты. В целом румынское командование начало отвод войск, и сопротивление оказывалось лишь эпизодически. Общие потери Красной Армии в перестрелках и от небоевых причин составили 119 человек, румынской армии — несколько десятков человек убитыми и около 65 тыс. дезертировали. 2 августа Верховный Совет СССР принял закон об образовании Молдавской ССР и включении в состав УССР Северной Буковины и трёх уездов Бессарабии на Черноморском побережье.

Из загадок Малой Земли

В мемуарах Георгия Константиновича можно было обнаружить весьма странный момент о том, что он, будучи маршалом, приезжал под Новороссийск посоветоваться с полковником Леонидом Ильичом Брежневым . Кажущаяся курьёзной и неправдоподобной история всё же могла иметь определенные реальные основания. В опубликованных в 2006 году части воспоминаний адмирала Георгия Никитича Холостякова, не вошедших в его произведение «Вечный огонь», упоминается о том, что в апреле 1943 года Георгий Жуков проводил совещание в Кабардинке, а немецкая авиация активно штурмовала советские позиции, и Георгий Константинович несколько раз спрашивал о том, кто из командования 18-й десантной армии в этот критический момент находится на плацдарме. Генерал Константин Николаевич Леселидзе невнятно оправдывался, что там находился начальник полит отдела Леонид Брежнев. На этот счёт Жуков разразился бранью, смысл которой сводился к тому, что «какой-то Брежнев» там ему сейчас не нужен — на плацдарме должен быть командующий армией или его заместитель.

После войны Леониду Ильичу рассказали эту историю, правда, не уточнили в каком контексте нём говорил Жуков, и уже в 1970-х Брежнев попросил маршала упомянуть об этом эпизоде в его «Воспоминаниях и размышлениях», что последний и сделал. Конечно, воспоминания Георгия Холостякова, причём неоднократно переписанные, являются одним из самых ненадежных источников и содержат определённую долю условности, но всё же заставляют задуматься о произошедшем.

Маршальский «дуглас»