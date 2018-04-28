Новейшие беспилотники показали на выставке «ГЕО-Сибирь» 

Некогда выпускник Сибирского института геосистем и технологий, ныне заведующий кафедрой геодезии Мичиганского технологического университета Юджин Левин рассказывает журналистам ОТС, что у российских студентов есть то, о чем американские пока только мечтают.
«Мне понравилась продукция государственного университета землеустройства. Это беспилотник, который интегрирован уже с обучающей программой. Я думаю, что если это дело будет адаптировано на английский язык, то такого рода учебный продукт найдет применение в различных странах. Рядом у вас Индия, Китай, потенциал такого продукта очень большой», — говорит заведующий кафедрой геодезии Мичиганского технологического университета (США) Юджин Левин.
Благодаря летающему дрону, студентов учат фотографировать местность, изучать рельеф, рисовать карты и даже мониторить зоны, к примеру, где лучше выращивать картофель. В перспективе это еще и «незаменимый помощник» для аграриев. Он сам способен обнаружить пожар или наводнение, а по цене чуть дороже обычной модели детского вертолета на радиоуправлении.
«Без под зарядки он способен на один полет длительностью примерно около часа. Летает он со скоростью
60 км/ч. То есть
60 километров
он может пролететь. В среднем с разрешением
на пиксель он может отснять 3,5 квадратных километра», — сообщил представитель Государственного университета по землеустройству (Москва) Вячеслав Барбасов.
А вот этот цифровой сервис — разработка Сибирского государственного университета геосистем и технологий — очень заинтересовала новосибирских строителей и коммунальщиков. Можно создавать трехмерные модели городов со всеми подземными и наземными коммуникациями, проектировать жилые дома, транспортные развязки, ветки метро, газопровода. Вся система жизнеобеспечения мегаполиса как на ладони.
«Условно говоря, базовая модель территорий, к примеру, Новосибирска — это не просто картинка из Google, это метрическая карта, координатная модель, где мы можем в режиме реального времени видеть на экране компьютера или телевизора то, что происходит в реальной жизни. Это будет масштабировано, со всеми подземными коммуникациями. Это и есть тренд во всем мире», — отметил ректор СГУГиТ Александр Карпик.
Этот беспилотник, можно сказать, секретная разработка для министерства по чрезвычайным ситуациям. От 4 до 8 часов в небе без подзарядки. Во время стихийных бедствий или катастроф, благодаря специальным тепловизорам, он способен обнаружить человека и под землей и под водой.
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