Средство, защищающее поверхности от граффити, разработали в технопарке «Нагатино» в Москве

В столичном технопарке «Нагатино» разработали средство от воды и граффити, которое планируют применять для сохранения городской инфраструктуры, составом уже покрывают вагоны поездов метро, подземные пешеходные переходы, а также фасады домов, говорится на официальном сайте мэра Москвы

«В городском технопарке «Нагатино» разработали антивандальное и водоотталкивающее покрытие для мостов, транспорта и жилых домов. Оно защищает от влияния погодных условий, нанесения надписей и рисунков. На поверхности с таким покрытием невозможно, например, наклеить рекламное объявление или нарисовать граффити», — говорится в сообщении.

Генеральный директор технопарка «Нагатино» Дмитрий Швец , отметил, что раньше городские объекты обрабатывали защитными составами зарубежного производства, но они оказались менее устойчивыми, чем отечественное средство, которое на дереве, например, сохраняется пять-шесть лет против трех лет у зарубежных аналогов.

По его словам, средство, разработанное в «Нагатине», больше подходит климатическим условиям России : оно обладает противогололедным эффектом, при этом сам защитный состав прекрасно переносит минусовые температуры.

Покрытие в качестве защиты от влаги можно применять и в быту — наносить его на деревянные, бумажные и тканевые изделия, обрабатывать им автомобильные стекла. В городской среде состав подходит для покрытия памятников, фасадов жилых домов, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, вагонов поездов метро.

В 2016 году компания — разработчик гидрофобного покрытия победила в конкурсе Open Innovation Marketplace, проходящем в рамках Всемирной конференции технопарков и зон инновационного развития IASP в номинации «Инновационные решения в сфере экологических услуг и сервисов».

В Москве работает 39 промышленных комплексов и 33 технопарка. Их резиденты разрабатывают и применяют современные технологии в самых разных областях — от создания транспорта будущего до производства обуви. Городские меры поддержки технопарков включают льготы по уплате налога на прибыль, земельного налога и налога на имущество, а также уменьшение ставок арендной платы за землю. В результате общая налоговая нагрузка на технопарки ниже по сравнению с обычными предприятиями, причем разница может достигать 25%.