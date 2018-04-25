Почему Трамп назначает послом в Южной Корее адмирала-ястреба

Неожиданное решение

Новым послом США в Южной Корее станет нынешний командующий американским Тихоокеанским флотом адмирал Гарри Харрис. Сообщения об этом кадровом решении Дональда Трампа появились в западных СМИ. Информацию подтвердила и министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп (ранее кандидатура Харриса была выдвинута на пост посла Соединённых Штатов именно в Австралии).

«Мы понимаем вызовы, с которыми США столкнулись на Корейском полуострове», — подчеркнула Бишоп в интервью австралийскому телевидению, отметив, что о решении отправить Харриса на корейское направление ей сообщил действующий госсекретарь Джон Салливан

Накануне о том, что администрация Трампа рассматривает Харриса как вероятного нового посла в Южной Корее, сообщила газета The Washington Post . По данным издания, Харрис готов принять это предложение.

Должность посла Соединённых Штатов в Южной Корее вакантна более года, ранее её собирались предложить известному эксперту-международнику Виктору Ча, но в начале 2018-го его кандидатуру решено было отозвать из-за разногласий с Трампом по северокорейскому вопросу. Ча выступал категорически против превентивных ударов по КНДР.

Института востоковедения РАН «Безусловно, данное решение было для всех неожиданностью, — отметил в интервью RT заведующий отделом Кореи и Монголии Александр Воронцов . — Я не припомню, чтобы кадрового военного назначали послом в Южную Корею. Но, с другой стороны, администрация Дональда Трампа известна такими шагами».

Харрис — наполовину японец, и первый американец азиатского происхождения, ставший адмиралом ВМС США, — известен жёсткой позицией в отношении Пхеньяна . Выступая перед комитетом сената по вооружённым силам в марте 2018 года, Харрис назвал КНДР «наиболее безотлагательной угрозой безопасности США в регионе». В марте 2018 года там же он утверждал, что Ким Чен Ын «исполнит победный танец», если США попытаются вывести свои войска из Южной Кореи, а в феврале 2018 года заявлял, что Пхеньян стремится к объединению Кореи «в рамках единой коммунистической системы».

Японский след

По мнению опрошенных RT экспертов, японские корни будущего посла США в Cеуле являются фактором, который может осложнить его дипломатическую карьеру.

«Неизбежно, что это негативно воспримут в Сеуле, ведь там не любят японцев. В памяти остался период японского господства. К тому же, антияпонские настроения присутствуют как на юге, так и на севере», — отмечает Воронцов.

Напомним, с 1910 по 1945 годы Корея являлась колонией Японии . Сейчас, несмотря на союз Сеула и Токио с Вашингтоном, в отношениях между двумя странами существуют серьёзные проблемы, связанные как с трактовкой истории, так и с территориальными спорами. В частности, Япония претендует на острова Токто, контролируемые Южной Кореей.

«В Южной Корее достаточно подозрительное отношение к японцам, особенно в той части общества, которая к американцам относится хорошо и даже восторженно, так что тут может произойти некоторая политическая шизофрения, — заявил в интервью RT профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков . — Те люди, которые склонны поддерживать США, могут быть раздражены появлением посла, который наполовину японец».

Как заявил в интервью газете Japan Times работавший в Пхеньяне бывший британский дипломат Юэн Грэм, назначение Харриса в Южную Корею обрадует Токио, который получит ярого сторонника союза Южной Кореи с Японией и США в качестве посла в соседнем государстве.

«Но я сомневаюсь, не будет ли Южная Корея скорее взволнована, чем успокоена назначением Харриса, имея в виду его военное прошлое», — отмечает Грэм.

«Сторонник жёсткой линии»

По мнению Ланькова, назначение, скорее всего, связано с тем, что у Харриса давно была «репутация сторонника жёсткой линии».

«В американском руководстве, в том числе военном, Харрис — едва ли не самый главный ястреб», — отмечает эксперт.

По словам Ланькова, возможно, на посту посла он изменит своё мнение, но пока новое назначение может привести к определённым трениям с руководством Южной Кореи. Последнее нацелено на диалог с Пхеньяном.

На 27 апреля 2018 года в местечке Пханмунджом на границе Северной и Южной Корей запланированы переговоры лидеров КНДР и Республики Корея — Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Вслед за ними должен состояться саммит лидеров КНДР и США. Будущий посол США в Южной Корее, комментируя в феврале 2018 года в конгрессе перспективы встречи Трампа с Ким Чен Ыном, призвал следить «с широко открытыми глазами» за действиями Пхеньяна.

«С другой стороны, Харрису будет легче найти взаимопонимание с Трампом, потому что тот с недоверием относится к профессиональным дипломатам, а военным склонен доверять», — подчёркивает Ланьков.

Поэтому, по словам эксперта, в чём-то отношения Сеула и Вашингтона пострадают из-за жёсткой позиции нового американского посла, а с другой — появление в Сеуле человека, которому Трамп доверяет, может улучшить коммуникацию между странами по ключевым вопросам.

По мнению Воронцова, напрямую Харрис никак не повлияет на ход переговоров между двумя Кореями, а также между КНДР и США, однако «личные связи между президентом США и послом в Южной Корее будут играть немаловажную роль».

Между тем Харрис известен своими антикитайским взглядами. Он неоднократно обвинял Пекин в «подрыве международного порядка» и «военных вызовах США», в том числе в Южно-Китайском море.

В феврале 2018 года адмирал заявил конгрессу, что Китай скоро будет способен «бросить вызов США в любой области». 13 апреля 2018 года глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд сообщил, что адмирал Харрис назначен ответственным за проведение «глобального плана» противодействия Китаю. Американский военный считается сторонником тесного сотрудничества между США, Индией, Японией, Южной Кореей, Филиппинами и Австралией против КНР.

Ещё когда Гарри Харрис рассматривался в качестве кандидата на пост посла США в Австралии, англоязычный орган ЦК Компартии Китая издание Global Times посвятил ему несколько материалов, где отмечала, что «воинственный японо-американский адмирал» только ухудшит отношения Канберры и Пекина.

«США стремятся к тому, что Китай должен быть снят с шахматной доски как активный участник процесса замирения двух Корей. Одна из попыток — вбить клин между Кореями, с одной стороны, и Китаем, с другой, — отметил в интервью RT руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов . — Именно поэтому Гарри Харрис назначается на такую позицию, чтобы поставить северокорейский процесс полностью под американский контроль».

Однако, по его словам, это вряд ли помешает остановить продвижение китайского влияния на Корейском полуострове.

«У Китая достаточно методов, чтобы доказать, что именно китайская сторона играет существенную роль, — утверждает Маслов. — Конечная цель — начало процесса объединения двух Корей. Этот процесс кто-то должен спонсировать, потому что есть переговорная нагрузка и финансовые расходы. Китай — одна из тех стран, которая формально может взять это на себя».