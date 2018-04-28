Офисные карьеристы и обычные работяги: чем опасна ваша работа и что вам положено по закону

В эту рабочую субботу отмечается Всемирный день охраны труда. Он напоминает работодателям и подчиненным о том, что человеческое здоровье всегда превыше эффективности труда. На страже интересов зауральских работников стоят специалисты Государственной инспекции труда. Корреспондент портала 45.ru пообщался с руководителем ведомства Олегом Антроповым , который рассказал о том, считается ли производственной травма, полученная по пути на работу, выдают ли сейчас молоко за вредность и как сохранить здоровье офисному работнику.

Какая травма считается производственной?

Если вы поскользнулись и сломали ногу по пути на работу или за углом здания во время перекура, это производственной травмой считаться не будет. Если же ЧП произошло, например, на лестнице офисного здания в рабочее время, в служебном автобусе по дороге на работу или обратно или же во время рабочей поездки, то несчастный случай признают производственным.

— Компенсацию за несчастный случай может получить и работник, который официально не трудоустроен. В случае ЧП специальная комиссия проведет расследование и установит, что между работодателем и подчиненным были трудовые отношения. В крайнем случае — если руководитель начнет отрицать свою причастность, дело будет передано в суд, — объясняет Олег Антропов.

Что касается травмы при выполнении сверхурочной работы, то это как раз случай, когда инициатива бывает наказуема. Чтобы такую травму признали производственной, нужно будет доказать, что вы задержались на работе или приехали в офис в выходные по инициативе работодателя, а не по своему желанию.

Если травму признали производственной, пострадавшему полагаются:

оплата больничного листа;

выплата единовременной страховки;

ежемесячная страховая выплата;

оплата расходов, связанных с лечением, уходом, реабилитацией травмированного работника.

Слабый контроль и опасные машины

В основном несчастные случаи бывают из-за плохой организации рабочего процесса и слабого контроля за безопасностью на всех уровнях — от руководителя до бригадира. Например, из-за того что сотрудник приступает к обязанностям без должного обучения. Еще одна причина — ненадежные машины, механизмы и нарушение технологического процесса.

— Вот, к примеру, несчастный случай в ООО «Надежда» в Макушинском районе. Там 1 сентября 2017 года работник нарушил технику безопасности при эксплуатации транспортных средств, был травмирован уборочным комбайном и погиб. Юридическое лицо заплатило административный штраф. Признаков уголовно наказуемого деяния в действиях работодателя органы предварительного следствия Курганской области не увидели, — сообщает руководитель Государственной инспекции труда по Курганской области.

Главная причина ЧС на производстве — плохая организация рабочего процесса

Другой несчастный случай на производстве произошел 26 января 2018 года на «Курганмашзаводе»

— Непосредственный руководитель пострадавшего не проследил за тем, чтобы работник надел защитные очки, в результате мужчине в глаз угодила металлическая стружка. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела против виновных, — рассказывает Антропов.

Также на этой неделе завершилось расследование по делу гибели двух работников ЗАО «Курганспецарматура». В преступлении подозревается 29-летний слесарь-испытатель. По версии следствия, в мае 2017 года на предприятии проводилось пневматическое испытание затвора (клапана) — нужно было проверить его герметичность. При опускании затвора в броневанну затвор разрушился, так как обвиняемый подал в корпус затвора воздух с избыточным давлением. В это время рядом были два слесаря механосборочных работ. Они получили травмы, от которых погибли. Дело слесаря передано в суд.

Какие еще бывают угрозы?

На здоровье могут влиять вредные и опасные факторы (контакт с вредными веществами или производственными условиями). Они в Трудовом кодексе разделены по уровню воздействия на человеческий организм.

— Если сотрудник такого производства заработает профессиональное заболевание, вынесенный ему предварительный диагноз проверит Центр профессиональной патологии. Если заболевание признают профессиональным, работнику и его страховщику выдадут соответствующее медицинское заключение, — говорит руководитель ведомства.

Этот же центр может отменить или изменить диагноз после дополнительных исследований и экспертизы. Особо сложные случаи расследует Центр профессиональной патологии Министерства здравоохранения Российской Федерации

Опасные мелочи

Помимо того что условия труда оцениваются как вредные/невредные и опасные/неопасные, существуют еще и гигиенические нормативы условий труда. Если вы работаете в офисе, следите, чтобы рабочее место было хорошо освещено, не подвергалось электромагнитному излучению, а температура и влажность в кабинете соответствовали нормам.

— Если среднесуточная температура за окном выше 10 °С, в офисе должно быть по общему правилу 23–25 °С, а если ниже этой границы — 22–24 °С. Также в нормативах определено, как сокращается рабочий день, если в помещении слишком холодно или очень жарко. К примеру, если температура воздуха в офисе — 19 °С, то находиться в нем можно не более семи часов, а если 18 °С — не более шести часов, — приводит примеры Олег Антропов.

Отдельные нормы существуют для тех, кто работает за компьютером.

— Площадь рабочего места таких сотрудников должна быть не менее 4,5 квадратного метра (если установлен плоский монитор) или 6 квадратных метров (если монитор старого типа, с кинескопом). А после каждого часа работы помещение следует проветривать, — перечисляет руководитель ведомства.

Стремление во всем быть первыми грозит офисным сотрудникам неврозом

Есть еще один критерий — напряженность рабочего процесса, но вот вычислить её сложно.

— Напряженность — это рабочая интенсивность и количество часов, которые сотрудник проводит в таком режиме. А ведь есть еще нервно-психологические нагрузки, уровень ответственности за собственную работу и работу подчиненных, риск повышенной нагрузки на глаза и статическое состояние опорно-двигательного аппарата. Если вы постоянно напряжены, пропускаете перерывы на обед и задерживаетесь на работе, вам грозят более серьёзные заболевания: остеохондроз, депрессии, невроз, астенопия, — говорит Олег Антропов.

Некоторые ситуации санитарными нормами не урегулированы, но на практике встречаются регулярно. Это, например, неисправность туалетов в здании. В таком случае, по мнению Роструда , работник вправе отказаться от работы, а работодатель должен до устранения проблемы предоставить ему другую работу — не угрожающую здоровью. Если же это невозможно, объявляется простой, причем работник может рассчитывать во время простоя на оплату труда в размере не менее 2/3 средней зарплаты.

Если в здании неисправен туалет, сотрудник должен быть переведен на другую работу или отпущен домой

Как сберечь здоровье в офисе

— Работа в офисе, сидячий образ жизни и постоянный цейтнот всерьез вредят не только физическому здоровью, но и нервной системе. Свести негатив к минимуму не просто возможно, но и необходимо. При сидячей работе перед компьютером больше всего страдают глаза, запястья и позвоночник. Именно на их здоровье предлагается сделать упор, — советует Антропов.

Безопасное время работы за компьютером — 5–6 часов в сутки. Так как офисные работники проводят у монитора по 8–10 часов в день, следует прерываться хотя бы каждые 40 минут и давать глазам отдохнуть.

Сберечь позвоночник поможет зарядка. Но поскольку делать ее на рабочем месте не всегда удобно, необходимо для начала освоить правильную посадку за столом.

Сделай паузу…

Помимо должностных обязанностей, у работников есть и весьма приятные права. Так, по Трудовому кодексу РФ в офисе должны быть оборудованы комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки, санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, помещения для оказания медицинской помощи. Также в организации должны быть укомплектованные аптечками посты для оказания первой помощи, а для работников горячих цехов и участков — установлены аппараты с газированной соленой водой.

— Если в вашем офисе нет таких помещений, вы можете пожаловаться на это в Государственную инспекцию труда в Курганской области или в управление Роспотребнадзора по Курганской области, — рекомендует руководитель Государственной инспекции труда в Курганской области.

Если что, то кто виноват?

Создавать безопасные условия труда должен работодатель. Но и у работника есть свои обязанности, например, он должен сообщить руководству, если что-то будет угрожать жизни и здоровью людей или имуществу работодателя.

— Сотрудник может отказаться от своих обязанностей, если считает, что работа угрожает его жизни и здоровью или другим людям. По закону такой отказ не считается нарушением трудовых обязанностей, — рассказывает руководитель Государственной инспекции труда в Курганской области Олег Антропов.

Если работа угрожает жизни и здоровью, сотрудник может отказаться от выполнения своих обязанностей

Чем грозят нарушения?

Нарушители правил безопасности могут понести административную или уголовную ответственность.

— Размер административного штрафа зависит от статуса нарушителя и грубости нарушения и колеблется от 2 тысяч до 150 тысяч рублей. Так, должностное лицо, нарушившее требования охраны труда, должно заплатить от 2 до 5 тысяч рублей. Если же юридическое лицо не обеспечило работника средствами индивидуальной защиты, штраф будет уже от 130 тысяч до 150 тысяч рублей. Если же вина лежит на работнике, то он может отделаться замечанием, выговором или будет уволен. Подробнее об ответственности можно узнать в статье 5.27.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, — объясняет Антропов.

Если же здоровью сотрудника причинен тяжкий вред, по Уголовному кодексу РФ виновнику придется заплатить штраф до 400 тысяч рублей (или в размере одной зарплаты за период до восемнадцати месяцев) либо поработать на благо государства (максимально — до одного года на принудительных работах). А еще нарушитель может на год лишиться свободы и права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

Если вы считаете, что ваши права как работника нарушены, вы можете сообщить об этом по телефону Государственной инспекции труда в Курганской области (3522) 45-53-11.