Два парня на 18 девушек. Странный конкурс «Мисс’18» пройдет в ВШЭ

Организаторы конкурса красоты среди учащихся Высшей школы экономики (ВШЭ) в 2018 году пошли на беспрецедентные изменения формата шоу. Самым значительным из них стало то, что в мероприятии впервые примут участие юноши. Их будет двое, и они будут соревноваться с 18 девушками.

Само мероприятие больше не носит название от названия «Мисс ВШЭ». Отныне оно называется просто «Мисс». Не будет в этом году и традиционного этапа дефиле, во время которого раньше участницы проходили по сцене в футболках и джинсах. Администрация сочла его скучным.

При этом, по словам администрации, вводится новый популярный формат ТЕD talks, во время которого участники смогут высказаться на любую волнующую их тему. Предполагается, что это будет не просто презентация, а полноценное шоу.

Кроме того, уже запущено

реалити-шоу в группе «Мисс’18» в ходе которого «каждый участник бросает себе вызов». Не справившиеся с выбранным испытанием, не смогут выступить на финальном этапе. Будет и спортивно-комедийный

этап, содержание которого пока не раскрывается.

Появление на конкурсе парней администрация объясняет с одной стороны их собственной инициативой, вызванной желанием бороться с гендерным неравенством. С другой стороны — желанием повысить интерес к мероприятию, победителем которого должен стать не просто участник, а настоящий герой.

Оба молодых человека, по словам организаторов конкурса, чрезвычайно талантливы и «у каждого своя история, конфликт, вызов». На вопрос, волнует ли их, что титул звучит как «Мисс’18», оба ответили, что действительно хотят получить корону победителя.

Скандал вокруг сексизма

Конкурс проходит в течение 11 лет, но в этом году с ним впервые был связан скандал, инициатором которого выступили девушки. Они проводили пикеты возле здания ВШЭ с требованием отменить шоу. Протестующих поддержал один из преподавателей, назвав мероприятие «маскирующим элементом гендерного рабства».

Скандал получил продолжение после того, как организаторы объявили прием заявок от участников, заявив, что ищут «конфеток», «крошек» и «золотец». Инициативная группа студентов обратилась к руководству ВШЭ с требованием лишить организаторов конкурса статуса студенческой организации и отказать им в финансовой поддержке.

Советом Фонда поддержки студенческих инициатив было принято решение удовлетворить требования. Конкурсу запретили использовать бренд ВШЭ и привлекать спонсоров, используя сотрудничество с университетом. Основой претензией стал формат — концепция «конкурса красоты».

И все же конкурс, пусть и в новом формате, состоится. По словам организаторов, от потенциальных участников поступило рекордное количество заявок.

Что же парни?

Филипп Сандлер принял решение пойти на конкурс в самый разгар скандала, связанного с сексизмом. Его поддержали друзья. Молодой человек уверен, что конкурсы красоты неприемлемы в наше время. Он ожидал, что просто не пройдет кастинг, после чего сможет продолжить борьбу с гендерным неравенством и самим шоу.

Но узнав, что его взяли на второй этап, Филипп понял, что никакой дискриминации нет, а организаторы пытаются отдалиться от концепции конкурса красоты. Тогда юноша решил рассматривать шоу в качестве площадки для реализации своих идей и возможностей.

Сандлер хочет перевернуть восприятие зрителем студенческих мероприятий и сделать все, чтобы его присутствие «было революционным во всех смыслах в рамках дозволенного форматом шоу». Он понимает, что может столкнуться с неприятием и негативом, но его это не остановит, как и название самого титула — «мисс».

Своих конкурентов он считает единой командой, цель которой — сделать «крутое мероприятие», показать, что в ВШЭ нет сексизма и вернуть шоу поддержку учебного заведения.

Как рассказал корреспонденту «360» Илья Сагайдак , ему кажется, что конкурс получится веселым и необычным.

Пришел на кастинг по фану, но сейчас серьезно к шоу отношусь

— пояснил он.

Переименованию конкурса Илья особого значения не придает и не зацикливается на этом.

Как яхту не называй, а она все равно остается яхтой

— считает Илья.

Тем более, что никакого гендерного оттенка в конкурсе не чувствуется, а парней оценивают точно так же, как и девчонок. При этом, несмотря на то, что молодых людей в конкурсе всего двое, никакого преимущества, по мнению Ильи, они не получат.

Самой ответственной частью конкурса после отмены дефиле Сагадак считает творческий номер. Морально к шоу он уже подготовился.

Сейчас надо остальные компоненты подогнать под эту же планку. Подготовка идет полным ходом

— признался Илья.