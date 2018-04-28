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Дайджест российских СМИ — 28 апреля
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Дайджест российских СМИ — 28 апреля 

Прайм 32 минуты назад
(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)
КОММЕРСАНТ
www.kommersant.ru  — Олег Дерипаска сжал долю в кулак — Он может отказаться от контроля над "Русалом" — Перестановки в управлении «Русалом», последовавшие за демонстрацией готовности Минфина США к диалогу о снятии санкций, подходят к своему апогею. Олег Дерипаска, основатель и основной акционер алюминиевой компании, принципиально согласился на утрату контроля над ней путем снижения своей доли в головном холдинге En+.
— Слои и чужие — Как Владимир Путин углублялся в тонкие материи законодателей и в тонкие слои небожителей — 27 апреля в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин принял участие в заседании Совета законодателей, на котором выслушал и записал конструктивное предложение Валентины Матвиенко запереть в одном помещении специалистов, пока они не сформулируют программу развития цифровой экономики, а на заседании Русского географического общества наградил телеведущего Николая Дроздова, который всерьез собрался встречать столетие программы «В мире животных» «в тонких слоях» и оттуда поздравлять с этим юбилеем все еще живущих.
— На полуострове наступил полумир — Первый саммит лидеров двух Корей прошел антивоенно и антиядерно — Южная Корея и КНДР намерены положить конец де-юре продолжающейся с 1950 года войне, разработав и подписав мирный договор. Таков главный итог встречи в пятницу между южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.
— Санкционная пауза — Банк России решил подождать со снижением ключевой ставки до июня — Центробанк в пятницу отказался снижать ключевую ставку — до 15 июня она сохранится на уровне 7,25% годовых. Прямых указаний на причины отказа в комментариях ЦБ нет — кроме того, что учет изменившегося из-за расширения санкций уровня странового риска сдвинул нейтральную ставку еще ближе к 7% годовых.
НАТО запускает в новый дом Россию — Старые подходы к Москве будут актуальны и после переезда штаб-квартиры альянса — Отношение к России вчера стало одной из ключевых тем заседания министров иностранных дел стран—членов НАТО. В альянсе заявили, что у них нет оснований сомневаться в выводах Великобритании по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, однако отметили, что это только создает почву для диалога с РФ.
— Белому дому объявили дни тишины — Накануне инаугурации Владимира Путина чиновники снизят публичную активность — Как стало известно "Ъ", 3 мая премьер Дмитрий Медведев посетит ВДНХ, где проведет совещание по вопросам развития сельского хозяйства.
— На дорогах станет больше желтого — В ПДД ввели вафельную разметку — С 28 апреля вступили в силу изменения в ПДД: теперь на перекрестках официально разрешена новая желтая разметка, неофициально называемая «вафельницей» из-за рисунка в виде пересекающихся желтых линий.
— CAS не опроверг сочинскую допинг-схему — Новые показания Григория Родченкова не изменили жесткую позицию спортивного арбитража — Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков, как вчера сообщили СМИ, в ходе допроса во время рассмотрения в Спортивном арбитражном суде (CAS) дел лыжника Александра Легкова и бобслеиста Александра Зубкова якобы отказался от некоторых прежних показаний, на которых и было выстроено российское допинговое дело.
Алексею Малобродскому не пора домой — Руководитель «Гоголь-центра» по требованию надзора останется в СИЗО — Басманный райсуд Москвы в пятницу отказал Следственному комитету России (СКР) в переводе из СИЗО под домашний арест экс-гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского.
ВЕДОМОСТИ
www.vedomosti.ru  — Дерипаска снизит долю в En+ из-за санкций — Это не приведет к потере компанией контроля над UC Rusal.
— В управлении президента по внутренней политике может смениться начальник — Александру Харичеву прочат этот пост в награду за успешные выборы президента.
— Две Кореи помирились с неясными последствиями — Саммит лидеров Южной Кореи и КНДР не решил самых важных проблем.
ВЭБ показал рекордный в истории убыток — Банку пришлось увеличить резервы по проблемным кредитам — За 2017 г. чистый убыток Внешэкономбанка (ВЭБ) увеличился в 2,6 раза по сравнению с 2016 г. до 287,7 млрд руб., сообщил в пятницу банк развития.
— Банк Японии признал поражение — Ему не удастся достичь цели по инфляции в обещанный срок — уже в седьмой раз.
— Путин решил развивать не города, а пространство — За развитие агломераций выступали Собянин и Орешкин, но победил подход Медведева.
— Центробанк сохранил ключевую ставку и вряд ли опустит ее существенно ниже — Реальные ставки на российском рынке останутся высокими.
Сбербанк закрыл сделку с «Яндекс. Маркетом» — Госбанк хочет построить российский Amazon — Сбербанк и "Яндекс" сообщили, что закрыли сделку — «Яндекс. Маркет» становится совместным предприятием. «Мы хотим построить на базе „Яндекс. Маркета“ российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится», — заявил президент Сбербанка Герман Греф.
— Президент ПФК ЦСКА оказался владельцем «Росгосстрах жизни» — Евгений Гинер два года держал это в тайне, потому что «не хотел портить ей резюме».
— «Ташир» может стать соинвестором застройки рядом с «Лужниками» — На территории завода «Союз» можно возвести почти 200 000 кв. м жилья.
— В рост региональных перевозок государству надо вложить свыше 180 млрд рублей — Удвоить долю перелетов минуя Москву поручил Владимир Путин.
— Экс-директор "Почты России" Дмитрий Страшнов возглавит "Еврохим" — Он заменит Дмитрия Стрежнева — акционера и члена совета директоров компании.
— Кого задержат на таможне в майские праздники — Ввоз вещей в обход таможенных правил может обернуться крупным штрафом или тюремным сроком.
— Что ждет работников Rusal — Под увольнение могут попасть сотрудники Братского и Иркутского алюминиевых заводов (БрАЗ и ИркАЗ) UC Rusal, сообщает "Интерфакс". На обоих заводах в общей сложности работает около 6000 человек, еще 3500 — на вспомогательных и смежных предприятиях, загрузка которых зависит от БрАЗа и ИркАЗа.
— Московский кинофестиваль стал суверенным — На 40-м ММКФ победило российское кино, и это правильно — так и должно быть на конкурсе местного значения.
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА
www.rg.ru  — Выполнение завещанного — Павел Крашенинников: Новые законы о наследстве помогут избежать острых семейных конфликтов — Семейные драмы случаются чаще всего потому, что далеко не все знают наследственные порядки, и уж совсем редко кто готовится заранее урегулировать свои имущественные отношения после смерти.
— Неизменность трагедии — Одесситы не могут забыть о погибших 2 мая — Страшная дата — 2 мая 2014 года, день, когда «победители майдана» совершили массовое убийство одесситов, с каждым годом, прошедшим после похорон жертв, не теряет своего скорбного смысла и значения.
— Не вините зря — Оправданных граждан запретят повторно преследовать — Правительство России внесло в Госдуму проект поправок в УПК, прописывающий порядок возобновления закрытых дел.
— Успеть за два дня — Декларацию о доходах физлиц можно отправить по почте — До завершения подачи декларации о доходах физлиц остается два рабочих дня: 28 апреля и 3 мая. В этом году финальная дата сдвинулась с 30 апреля на 3 мая из-за переноса выходных дней.
— В главном чтении — Владимир Путин поговорил с законодателями о развитии страны — Президент РФ Владимир Путин поставил задачи перед Советом законодателей РФ, который собрался в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. В свою очередь сенаторы, депутаты, а также представители регионов представили президенту свои инициативы.
— Когда наступит срок — КС РФ обязал страховщиков считаться с датой приема документов на выплату — Конституционный суд РФ разъяснил страховым компаниям порядок выплаты неустойки в случаях необоснованной задержки страховых сумм.
— Нелегкая доля — Генпрокуратура выявила массовые нарушения прав дольщиков — Генеральная прокуратура провела по всей стране массовые проверки в сфере городского строительства, и в том числе соблюдения прав дольщиков.
— Вода и беда — Дмитрий Медведев обсудил паводки в Волгоградской области — Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил руководству Волгоградской области завершить оказание помощи гражданам, пострадавшим от паводка.
— Лето к нам приходит — Жаркую погоду и дожди синоптики обещают с начала мая — Синоптики прогнозируют по-настоящему летнюю погоду в столице на 1 мая. Температура уже в последний день апреля пробьет 20-градусную отметку, сообщил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.
— Поменяли рулевого — На АвтоВАЗе утвердили нового президента концерна — Совет директоров АвтоВАЗа утвердил Ива Каракатзаниса президентом автоконцерна с 1 июня 2018 года.
— Быстрее света — Массовые отключения стали автоматическими — Сбои в работе автоматики все еще остаются главной причиной системных аварий в электроэнергетике, при которых без света остаются большие территории.
— Рубль нажал на паузу — ЦБ не снизил ключевую ставку — Совет директоров Банка России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,25 процента. Главным фактором такого решения стало апрельское ослабление рубля из-за геополитической напряженности.
— Мышеловка для сыра — Роспотребнадзор начал проверку дешевых молочных продуктов — Роспотребнадзор начал проверять качество и безопасность молочной продукции, в том числе сыров и сырной продукции, из нижнего ценового сегмента, которая продается в крупных торговых сетях.
— Время соприкосновения — Российско-Японский форум «Точки соприкосновения» показал рост интереса Москвы и Токио друг к другу — В Москве прошел IV Российско-Японский форум «Точки соприкосновения», организованный «Российской газетой» и японской газетой «Майнити». На него приехала представительная делегация из Японии — более чем 200 политиков и бизнесменов во главе с генеральным секретарем правящей японской Либерально-демократической партии (ЛДПЯ) Тосихиро Никаем.
— Не обеспечил безопасность — В Орле туроператор выплатит семье почти полтора миллиона рублей — Супруги из Орла по суду добились компенсации морального вреда и затрат на лечение. В ходе турпоездки в Турцию они попали в ДТП, из-за чего семейный отдых оказался испорченным.
— Опасная связь — Задержанные террористы общались через Telegram — ФСБ пресекла деятельность четырех членов так называемой «спящей ячейки» международной террористической организации «Исламское государство», которая запрещена на территории РФ.
— Конец войне? — Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали совместную декларацию — На межкорейской границе состоялась встреча лидеров Юга и Севера Кореи — президента РК Мун Чжэ Ина и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына.
— Никакой личной «химии» — Канцлер Германии Ангела Меркель на несколько часов прилетела в Вашингтон — В то время, как президент Франции Эмманюэль Макрон созерцал виды Вашингтона из кабины вертолета, сажал дуб на лужайке Белого дома, вкушал весеннего ягненка на косточке в поместье Джорджа Вашингтона, а затем наслаждался званым ужином со 120 вип-гостями в свою честь, канцлера Германии Ангелу Меркель, прилетевшую в США спустя три дня, ждал всего лишь «рабочий ланч».
— Берегись автомобиля — ДПС Варшавы не штрафует водителей — Дорожно-патрульная служба польской столицы проводит оригинальную акцию протеста против тяжелых условий работы: с начала апреля инспекторы практически перестали штрафовать водителей.
— Инглиш, притормози — Французы против английского в Евросоюзе — В Брюсселе разразился скандал. Если точнее, в штаб-квартире Европейского союза. Официальный представитель Франции при ЕС Филипп Леглиз-Коста демонстративно хлопнул дверью и покинул заседание, в котором принимали участие его коллеги из прочих стран-членов ЕС.
— Из разведчиков в дипломаты — Помпео стал главой госдепа США — В четверг представители сената — верхней палаты американского конгресса, утвердили кандидатуру Майка Помпео на пост главы американской дипломатии.
— Смертельная красота — СК возбудил два уголовных дела за неделю из-за гибели пациенток косметических клиник — Дважды за короткое время сотрудники столичного Следственного комитета сообщили о возбуждении дел по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).
— Линия готова к стройке — Первый участок дороги Москва — Казань одобрен экспертизой — Завершена государственная экспертиза первого участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань — от станции Железнодорожная до аэропорта Нижнего Новгорода.
— Декрет с прибавкой — Власти Санкт-Петербурга планируют ввести новое пособие на детей до трех лет — Со следующего года матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, могут назначить новое пособие.
— Заплатит учредитель — Житель Ингушетии спустя 10 лет добился компенсации за взрыв газа в доме — Верховный суд Ингушетии обязал правительство региона выплатить компенсацию жителю республики Беслану Хамчиеву за ущерб от пожара, произошедшего по вине газовиков более десяти лет назад.
— Зайдите к Романовым — В Тобольске создан музей последней императорской семьи — В бывшей столице Сибири Тобольске открыт музей семьи императора Николая II. Экспозиция размещена в старинном двухэтажном доме.
— Оценили возможности — Названы самые перспективные проекты в Арктике — Дана оценка наиболее значимым (и наоборот) для Арктической зоны проектам. Их по различным критериям сравнили специалисты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), после чего включили результаты анализа в свой доклад, который был представлен в рамках прошедшего в Москве «круглого стола», посвященного развитию Арктики.
— Он обул полмира — История человека, который хотел построить капитализм с человеческим лицом — Утро 12 июня 1932 года в окрестностях Злина выдалось туманным. Томаш Батя, приехав спозаранку на аэродром, понял, что вылет может надолго задержаться. Да тут еще пилот двухместного «Юнкерса» сообщил о неисправностях в моторе.
— Затянули с гайками — Страховая компания выплатит полмиллиона рублей за просроченный ремонт автомобиля — Каждый пятый автомобилист, ремонтирующий машину за счет страховой компании, недоволен сроками ремонта. Больше всего жалоб поступает с началом дачного сезона.
— Прокуратура против — Следствие попросило отпустить Малобродского под домашний арест — Басманный суд в пятницу начал рассматривать ходатайство следствия о переводе экс-гендиректора театра «Гоголь-центр» Алексея Малобродского, обвиняемого по делу о хищении бюджетных средств минкультуры, из СИЗО под домашний арест.
ИЗВЕСТИЯ
www.izvestia.ru  — МАК создает экспертный центр по безопасности полетов — Межгосударственный авиационный комитет инициирует формирование новой международной организации — На базе Межгосударственного авиационного комитета (МАК) создается новый экспертно-консультативный центр. Задача этой структуры — объединить компетенции 11 стран, участвующих в работе МАКа, в сфере безопасности полетов.
— СПГ утечет из-под санкций — Для реализации программы создания собственных технологий сжижения газа потребуется 10 млрд рублей — Минпромторг разработал и утвердил «дорожную карту» по локализации производства критически важного для России СПГ-оборудования. В первую очередь план предполагает создание новых научных разработок в части сжижения газа, а также полигонов для их тестирования. На это из бюджета может понадобиться порядка 10 млрд рублей.
ФНС расскажет банкам о счетах бизнеса — Качественным заемщикам станет проще получать кредиты — Банки во второй половине года начнут получать от Федеральной налоговой службы сведения о наличии счетов компаний и индивидуальных предпринимателей в сторонних кредитных организациях.
— Для контрактников создали курортные условия — Минобороны увеличит круг военнослужащих, имеющих право отдыхать в военных санаториях с семьей — Минобороны разрешило контрактникам — солдатам и сержантам — бесплатно отдыхать в военных санаториях. Ранее такую возможность имели только офицеры и прапорщики.
— Пути Кима и Трампа сойдутся в Монголии — Саммит лидеров КНДР и США призван разрядить обстановку на Корейском полуострове — Саммит глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына, намеченный на конец мая — начало июня, скорее всего, пройдет в Монголии. О том, что это наиболее вероятное место встречи лидеров двух стран, «Известиям» сообщили дипломатические источники в Сеуле и Москве.
— Бюджет избавят от переплат — Переход госкомпаний на закупку топлива по рыночным ценам сэкономит казне до 30 млрд рублей в год — До конца 2018 года естественные монополии, госкомпании и ведомства переведут на закупку топлива по рыночным ценам. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин.
— «Мы станем свидетелями признания Южной Осетии» — Президент республики Анатолий Бибилов — о провокациях на границе с Грузией, готовности вступить в СНГ и приглашении Владимира Путина на 10-летие признания независимости.
— «Не надо говорить о едином учебнике как о единственном» — Глава департамента образования Москвы Исаак Калина — о доступности качественного образования и роли классных руководителей.
— В отдаленных селах появятся терминалы для безналичной оплаты услуг — Расходы на установку устройств составят около 200 млн рублей — Жители отдаленных сел и небольших городов, где нет ни отделений банков, ни банкоматов, вскоре получат возможность оплачивать услуги безналичным способом.
— Русский «Форпост» поступит в войска в 2019 году — Самый крупный беспилотник Вооруженных сил РФ получил полностью отечественную начинку — В Вооруженные силы РФ поступит полностью российский вариант беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Форпост». В числе первых новинку получат береговые соединения Балтийского флота.
— Правопорядок на контракте — Местные законы об административных нарушениях не работают в большинстве регионов — Местные законы об административной ответственности за нарушение общественного порядка не работают в большинстве регионов, поскольку Министерство внутренних дел не может привлечь нарушителей к ответственности без заключения соответствующего договора с местными властями.
РБК daily
www.rbcdaily.ru  — Минус в En+ — Олег Дерипаска сокращает свое присутствие в капитале UC Rusal — Из-за санкций США Олег Дерипаска решил опустить ниже 50% свою долю в En+, основном акционере UC Rusal. Этого может быть недостаточно для отмены санкций, говорит эксперт: нужно доказать, что бизнесмен отошел от реального контроля.
— Пользователь наносит ответный удар — Подан первый иск из-за блокировки Telegram — В России зафиксирован первый иск к Роскомнадзору, связанный с массовыми блокировками IP-адресов из-за борьбы ведомства с мессенджером Telegram. Истец оценил свой ущерб от действий службы в 5 млн руб. Иски готовят и другие.
Сергею Цивилеву добавили кампанию — Новый глава Кемеровской области возглавит региональный список "Единой России" — И.о. губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев может возглавить список «Единой России» на осенних выборах в Совет народных депутатов региона, рассказали источники РБК. До сих пор списки единороссов возглавлял Аман Тулеев.
— Контрсанкционный консенсус — Совет Федерации подготовил позицию по ответным мерам США — Совет Федерации в субботу, 28 апреля, представит окончательный отзыв на законопроект о контрсанкциях с рекомендацией поддержать его. Серьезных поправок не планируется предлагать и к первому чтению закона, утверждают источники РБК.
— Ин и Ын нашли общий язык — О чем договорились лидеры двух Корей на первых переговорах — По итогам первых больше чем за десять лет переговоров лидеры Северной и Южной Кореи договорились покончить с враждебными действиями и заключить мирный договор. Реализация договоренностей будет зависеть от политики США.
— Остановка по экономическому требованию — ЦБ сохранил ключевую ставку на прежнем уровне — ЦБ взял паузу в снижении ключевой ставки, опасаясь, что ослабление рубля из-за санкций приведет к росту инфляции. В июне ставка может остаться на уровне 7,25%, допускают эксперты, но прогнозируют два раунда снижения до конца года.
— Дмитрий Страшнов пошел на удобрения — Бывший гендиректор «Почты России» возглавит Eurochem Group — Дмитрий Страшнов займет пост главы Eurochem с 1 июля 2018 года. Перед ним стоят амбициозные задачи: в этом году компания начинает производство хлористого калия и планирует занять 10% мирового рынка.
— За какие преступления чаще всего осуждали в 2017 году — Террористы потеснили коррупционеров — За 2017 год число осужденных за терроризм выросло на 50%, зато осужденных за коррупционные преступления стало на 19% меньше, свидетельствуют данные Верховного суда.
— РФПЛ получила новое предложение о выкупе прав на трансляцию матчей — У "Газпром-Медиа" на поле появился конкурент — На телетрансляцию чемпионата России по футболу, права на которые в мае заканчиваются у «Газпром-Медиа», появился новый претендент. Основатели рекламной Dentsu Aegis Network Russia предложили РФПЛ 11 млрд руб. за пять сезонов.
— «Телеспорт» назвал стоимость рекламы в трансляциях ЧМ-2018 — Расценки четырехлетней выдержки — Базовая стоимость минуты рекламы на "Первом канале" и «России 1» в предстоящих трансляциях чемпионата мира по футболу составит 7,5 млн руб. Это почти на треть меньше, чем расценки на телерекламу во время Евро-2016.
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