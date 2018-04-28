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В Беларуси восстанавливают мост через реку Припять
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В Беларуси восстанавливают мост через реку Припять 

Мир24 54 минуты назад
Белорусский лидер Александр Лукашенко посетил южные районы страны, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Одна из них важных проблем — восстановление треснувшего моста через реку Припять. Аварийный трубопровод закрыт, что усложнило жизнь двум городам на противоположных берегах реки. Корреспондент «МИР 24» Андрей Алексеенко побывал на временной переправе.
Николай Немченя живет на одном берегу Припяти, работает на противоположном. Благодаря временному понтонному мосту путь сократился до 30 километров вместо 300.
На другом берегу и сельсовет, и больница. Теперь они тоже стали доступней. Местные жители рады.
К слову, въезд на мост разрешен не всем. Большегрузы отправляют на переправу. Ее переделали из бывшего рудовоза. Капитан Василий Кондратюк в день перевозит до 150 машин. В пути от берега до берега — 20 минут.
Сейчас строители пытаются реанимировать старый аварийный мост. Три опасных пролета взорвут. Новые (из металла) изготовят в Воронеже. Конструкция будет легкой, но прочной. Президент лично следит за судьбой «дороги жизни».
«Коль важность этого моста высокая, значит, мост надо делать хороший. Тут нам поскупиться нельзя. Пожалеем миллион-другой и получим то ли узкий, то ли еще что-то… Поэтому надо делать капитальный прочный мост. И по ширине достаточный», — считает белорусский лидер.
Строителям президент ставит жесткие сроки: в ноябре по обновленному мосту открыть движение. Без него район к зиме может оказаться в экономической блокаде.
В Турове несколько предприятий. Одно из них выпускает итальянские сыры. Но завод жалуется на нехватку молока. Низкая налоговая ставка невыгодна местным фермам.
«Я не готов делать какие-то выводы. Но вы посчитайте и мне доложите: если кто-то гробит сырье на плохих перерабатывающих предприятиях, сядет в тюрьму, а правительство выгоню», — заявил Лукашенко.
Президент поручил проанализировать молочные предприятия по трем критериям: зарплата, отчисления в бюджет и стоимость сырья. Отстающие заводы следует закрыть или модернизировать.
Глава государства намерен продолжить свою рабочую поездку по регионам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС. В ближайшее время у него состоится большой и обстоятельный разговор с местными чиновниками.
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