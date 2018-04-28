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США намерены продать Бахрейну боевые вертолеты и ракеты почти на $1 млрд
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США намерены продать Бахрейну боевые вертолеты и ракеты почти на $1 млрд 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Пентагон в пятницу направил в Конгресс США уведомление о намерении продать Бахрейну боевые вертолеты и авиационные ракеты на общую сумму $911,4 млн  Как подчеркивается в заявлении, распространенном управлением минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, Госдепартамент не возражает против поставок этому островному государству в Персидском заливе такого рода вооружений.
Королевство запросило 12 ударных вертолетов AH-1Z, два дополнительных двигателя к ним, 14 ракет AGM-114 класса «воздух — поверхность», 56 ракет с лазерным наведением APKWS II, а также радары, системы связи и подвесные прицельно-навигационные системы, необходимые запасные части и оборудование, логистическую поддержку.
"Предполагаемая продажа этих вооружений будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность важного партнера в данном регионе, — отмечается в заявлении. — Это позволит улучшить возможности Бахрейна в противостоянии нынешним и будущим угрозам".
По словам Пентагона, продажа данных систем вооружений Манаме «не приведет к изменению военного баланса в регионе».
Закон обязывает минобороны США уведомлять Конгресс о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. У Конгресса есть 30 дней, чтобы блокировать сделку, но это происходит крайне редко.
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