МИД Испании выступил за сохранение открытыми каналов связи с РФ

Испанский министр призвал к поддержанию в отношении России «стратегии, сочетающей в себе диалог, защиту и сдерживание». Дастис Кеседо напомнил «об участии Испании в усиленном присутствии на востоке в воздушной миссии в Балтии (контроль над воздушным пространством стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО — прим. ТАСС) и настаивал на необходимости укрепления диалога», сообщила пресс-служба МИД страны.

"Нужно поддерживать открытыми каналы связи с Россией", — заверил министр.