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МИД Испании выступил за сохранение открытыми каналов связи с РФ
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МИД Испании выступил за сохранение открытыми каналов связи с РФ 

ТАСС 1 час назад
МАДРИД, 28 апреля. /ТАСС/. Испания выступает за сохранение открытыми каналов связи с Россией. Такое мнение выразил в пятницу министр иностранных дел и сотрудничества королевства Альфонсо Дастис Кеседо в ходе встречи глав МИД НАТО в Брюсселе.
Испанский министр призвал к поддержанию в отношении России «стратегии, сочетающей в себе диалог, защиту и сдерживание». Дастис Кеседо напомнил «об участии Испании в усиленном присутствии на востоке в воздушной миссии в Балтии (контроль над воздушным пространством стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО — прим. ТАСС) и настаивал на необходимости укрепления диалога», сообщила пресс-служба МИД страны.
"Нужно поддерживать открытыми каналы связи с Россией", — заверил министр.
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