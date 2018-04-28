Сама возит, сама лечит, сама помощь подает…

28 апреля — профессиональный праздник работников скорой медицинской помощи (СМП). Ежегодно она выезжает более чем к 50 миллионам россиян. При таких объёмах деятельность и развитие службы должны быть одним из приоритетов госполитики в сфере охраны здоровья граждан.

От пароконки до реанимобиля

Первые кареты скорой помощи в России появились 28 апреля 1898 года в Москве , когда городской обер-полицмейстер выделил двум полицейским участкам по одной карете скорой помощи и помещение для медиков. Ездили они на пароконном экипаже, а спонсировала их купчиха Анна Ивановна Кузнецова . На следующий год пять станций скорой помощи открылись в Санкт-Петербурге . До этого пострадавших на улице подбирали полицейские, пожарные, а то и извозчики и везли в приёмные покои при полицейских домах. О медосмотре речи не было.

Тип бригады скорой, который сформировался тогда, в общих чертах дожил до наших дней. Врач, фельдшер и санитар. Правда, сегодня бригада чаще всего состоит из двух человек. Вызовы делали только официальные лица — полицейские, дворники, ночные сторожа. Десять лет понадобилось для централизации службы и учреждения Общества скорой медицинской помощи, а ещё через два года оно опять же на частные средства закупило первый санитарный автомобиль.

Второе дыхание служба получила в 1919 году после организации станции СМП при Шереметевской больнице (теперь НИИ Скорой помощи имени Склифосовского). Она обслуживала только несчастные случаи на фабриках и заводах, улицах и в общественных местах. Настоящий расцвет службы начался в 1923 году, когда её возглавил блестящий организатор здравоохранения Александр Сергеевич Пучков , имя которого до сих пор работники скорой произносят с благоговением. Он и разработал основные принципы организации скорой помощи в нашей стране.

Сегодня станции скорой медицинской помощи организуются в городах и райцентрах с населением свыше 50 тысяч как самостоятельные учреждения или подразделения горбольниц СМП. Там, где меньше жителей, созданы отделения при городских, центральных районных и других больницах. Отдалённые и труднодоступные районы обслуживаются силами отделений экстренной и плановой консультативной медпомощи областных (краевых) больниц.

Скорая — фасад здравоохранения

Сегодня без карет СМП на улицах невозможно представить себе нашу жизнь. Нормативный срок доезда скорой помощи — 20 минут. В труднодоступных регионах он корректируется местной властью.

«В рамках нацпроекта «Здоровье» служба скорой помощи значительно переоснащена, — отмечает глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов . — Закуплено большое количество современных реанимобилей и другой техники. В 2016-2017 годах выделены средства из федерального бюджета регионам на обновление автопарка СМП. Субъектам Федерации поставлено 3580 машин класса В (обновление на 37 процентов) и класса С (на 19). Этого, к сожалению, недостаточно. Но в первую очередь сами регионы обязаны искать резервы, чтобы обновлять и ремонтировать технику».

При российских пространствах и низкой плотности населения в организации экстренной медицинской помощи не обойтись без использования воздушного транспорта. Поэтому в 34 труднодоступных субъектах России действует приоритетный проект по развитию санавиации. В 2016 году она выполнила 6090 вылетов и эвакуировала 8367 пациентов, включая 1618 детей.

Дмитрий Морозов одной из самых актуальных проблем службы называет обеспеченность кадрами. Сложнейшие условия работы вызывают текучку, а эффективных механизмов привлечения молодых специалистов нет. Региональным властям, полагает он, нужно усилить меры социальной поддержки для работников. Другая проблема — сохранение высокой доли непрофильной нагрузки, например по оказанию помощи на дому, транспортировке пациентов на различные консультации и обследования. Это подмена функций поликлиник.

Работа скорой помощи регламентирована ст. 35 ФЗ-323. В 2016 году Минздрав предусмотрел возможность включения в состав выездных бригад СМП медсестер, исключил должности санитара-водителя и фельдшера-водителя. При необходимости в узкопрофильные бригады входит врач-специалист.

Особая миссия — спасение жизни

Член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко среди проблем СМП называет недостаток транспорта, оснащение, кадры, уровень зарплат врачей в регионах, работу диспетчерского звена. Партийный проект рассчитан на 2017-2022 годы, его цель — обеспечение качественной и доступной медицинской помощи. \

На парламентских слушаниях, прошедших в осеннюю сессию, депутаты коснулись вопроса оказания медпомощи в сельской местности. «Оптимизация» здравоохранения кое-где уже привела к тому, что одна скорая по нормативу остаётся на 10 тысяч населения в районе сто на сто километров.

Профессионалы спорят, как правильно квалифицировать поступившие вызовы, отделить профильные от непрофильных? Срочные по законодательству — это автокатастрофы, потеря сознания, обмороки, подозрения на инфаркты и инсульты, серьёзные травмы. Их немного. Большей частью бригады медиков выезжают на вызовы людей, жизни которых ничто не угрожает. А в это время нуждающийся в экстренной помощи может ее не дождаться.

В Минздраве выступают за выработку для диспетчера единого стандарта вопросов при вызове. Другое предложение от практиков — установить аудиовизуальное оборудование для медиков, которое дисциплинирует как скоропомощников, так и пациентов. В спорных ситуациях оно поможет выяснить истину. Третий шаг — просветительская работа с гражданами, чтобы они не звонили на каждый чих в скорую. Для несрочных ситуаций есть поликлиники и участковые врачи.

Отраслевой НИИ Минздрава предлагает сократить число вызовов. Работники скорой, работающие на износ, считают, что за непрофильный вызов нужно взыскивать деньги с граждан. Оправданно или нет — пусть сами выясняют со страховыми компаниями.

В рамках нацпроекта «Здоровье» служба скорой помощи значительно переоснащена. Закуплено большое количество современных реанимобилей и другой техники.

Член Комитета Государственной Думы по охране здоровья Алексей Куринный такую идею не поддерживает: «В условиях недостаточного финансирования здравоохранения мы продолжаем кормить страховые компании, которые фактически не выполняют никакой своей функции, не несут никаких страховых рисков». Да и сами работники СМП пеняют страховщикам на то, что те посредничают не между больными и лечебным учреждением, а между государством и зарплатой врача.

Председатель независимого профсоюза сотрудников скорой помощи «Фельдшер.ру», действующий фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков категоричен: «Экстренную службу низвели до положения „чего изволите“. Все забыли, что у неё особая миссия — спасение жизни и здоровья. Ныне 90 из 100 — вызовы, на которые скорая помощь вообще не должна ездить», — убеждён он.

Раньше население видело в СМП экстренную службу и вызывало её только, когда к горлу подступала худая рука смерти, образно выражается Дмитрий Беляков.

При этом, продолжает фельдшер, рядовой персонал трудится на износ. «20 вызовов в сутки для бригады не предел. В Москве можно в 9:00 утра выехать на линию и вернуться на обед только в 20:00 часов, а перекус — 20 минут, — отмечает он. — Страховая компания нередко говорит: „Вы должны сделать 150 вызовов. Если меньше — вы нерентабельны, больше — у вас перерасход“. И каждая компания в своём регионе рулит по-своему. Нужен отдельный закон о скорой помощи. Потому что если такой закон ввести, то нельзя будет воровать».

«Экстренную службу низвели до положения «чего изволите». Все забыли, что у неё особая миссия — спасение жизни и здоровья. Ныне 90 из 100 — вызовы, на которые скорая помощь вообще не должна ездить.

Депутат Дмитрий Морозов такой необходимости не видит. «Скорая помощь — один из видов медицинской помощи наряду с первичной, специализированной и паллиативной. Выделять ее из общего закона не требуется. Основные положения, понятия и полномочия органов власти, основы финансирования прописаны в ФЗ-323», — констатирует он.

Нужны смарт-приёмные

Фельдшер с большим практическим опытом поднимает важную тему. Ведь и ректор ПСПбГМУ имени Павлова, академик РАН , главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергей Багненко обращает внимание на то, что у скорой помощи пока ещё слабо развит стационарный этап.

«Служба СМП — одна из самых устойчивых и хорошо работающих структур в нашей системе здравоохранения, — утверждает авторитетный эксперт. — Ее догоспитальный этап функционирует вполне удовлетворительно. Однако надо идти вперёд. Скорая помощь должна иметь не только машины, но и стационарные отделения вместо приёмных отделений больниц, куда ежедневно поступают более 50 экстренных больных».

«Таких больниц в стране 140, и при них надо создавать стационары скорой помощи, — продолжает он. — Важно с первых секунд доставки быстро обследовать и поставить диагноз больному. Вот этой части у нас ещё пока нет. Нужна специальная госпрограмма. Речь о смарт-приёмных, которые уже есть в других государствах».

За пределами крупных городов скорая помощь везёт больных только в ближайший стационар, а задача стоит, чтобы в первые же сутки сложный больной поступил сразу туда, где ему будет оказана исчерпывающая помощь, поясняет Сергей Багненко.

Если разговор об «умных приёмных» — это взгляд в будущее, то обострившаяся в последние годы проблема агрессии в адрес людей в белых халатах, напротив, предстает рудиментом дремучего прошлого. В 2016 году в России произошло 1226 случаев агрессии в отношении медработников. Сами они, кстати, утверждают, что публичную огласку получает лишь от трети до половины реальных фактов. Люди «терпят», потому что держатся за работу. Для начальников разбор нападений — лишние заботы.

Укорот распоясавшимся хулиганам

Вот прошлогодние примеры. В Саратове 11 февраля в квартиру дома на улице Шелковичной вызвали скорую в связи с высоким артериальным давлением 41-летнего мужчины. Девушку-фельдшера хозяин вместе с друзьями не выпускал из жилища и пытался изнасиловать. 23 февраля в Великом Новгороде 39-летний пьяный Алексей Головин избил медсестру и санитарку, а также сопротивлялся вызванным полицейским. 4 сентября в Братске Иркутской области ранее судимый гражданин 36 лет, будучи в неадекватном состоянии, причинил себе телесные повреждения и напал на прибывших по вызову медработников. В Москве в ноябре житель улицы Большая Дмитровка ударил медика скорой помощи по лицу в момент оказания ему неотложной помощи.

Продолжилась эпидемия нападений и в этом году. Адреса: Сызрань Самарской области (ранение ножом в брюшную полость фельдшера скорой помощи, прибывшего по вызову), Якутск (сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица, травма шейных позвонков работника скорой), Воркута (попытка задушить врача скорой помощи)…

Положить конец этой вакханалии призваны два законопроекта о внесении изменений в УК РФ и КоАП РФ по защите медиков и пациентов, принятые в минувшем июне Госдумой в первом чтении. Они предусматривают наказание за нападение на людей в белых халатах и блокирование машин скорой помощи. Первый вводит в УК РФ новый состав преступления (воспрепятствование оказанию медицинской помощи), а также корректирует ст. 151 УПК РФ. Второй вносит изменения в КоАП РФ. Чинишь препоны работе врача — будь готов заплатить штраф до пяти тысяч рублей и отсидеть 15 суток.

Массовость таких инцидентов заставила депутатов, по словам зампреда Госдумы Ирины Яровой, предложить новый, комплексный подход к решению вопроса защиты медиков и пациентов. Суть его в сочетании административных и уголовных мер ответственности в зависимости от характера совершенного деяния. За непропуск машины скорой помощи и неоказание своевременной помощи пациенту — штраф 30 тысяч рублей. Для хамов на дороге — лишение водительских прав на срок от 1,5 до двух лет. За причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством в связи с работой медика — лишение свободы на срок до двух лет и соответственно до пяти лет.

Жизнь медиков — под гарантии закона

За воспрепятствование законной деятельности врача уровень ответственности дифференцируется в зависимости от последствий для здоровья пациента — от штрафа, исправработ до лишения свободы на срок до четырех лет. Последняя цифра взята не с потолка. По действующему законодательству такое наказание предусмотрено для врача, который отказывает в оказании медпомощи. Депутаты решили соотнести его с действиями тех, кто нападает на медиков.

Впервые вводится уголовное наказание за противодействие деятельности врача в случае, если пациент не получил квалифицированной помощи с последствиями в виде вреда средней тяжести для его здоровья. В Национальной медицинской палате приветствуют законопроекты. Однако здесь вызывает сомнения ст. 124.1 УК РФ. По мнению представителей врачебного сообщества, она не учитывает общественную значимость преступлений против медработников. Их пожелание — прописать ответственность не только за то, что в результате воспрепятствованию работе скорой пострадал пациент, но и за вред самому медработнику.

Напомню, что законопроекты разработали депутаты с целью скорейшего закрепления гарантий своевременного оказания медпомощи и защиты жизни и здоровья медиков на законодательном уровне.

Кроме того, медики хотели бы уточнить перечень действий по признакам воспрепятствования и оставить его открытым. У депутатов он включает удержания, угрозы, создание препятствий к доступу больного. Ещё одно пожелание: в случае расстройства здоровья самого медработника прописать ответственность по совокупности с иными статьями УК РФ о посягательстве на здоровье или жизнь лица, исполняющего свой служебный долг. Правда, пока уравнивать медиков с полицейскими депутаты не готовы.

Во врачебных кругах вносимые изменения в законодательство называют лайт-вариантом в силу недостаточной прописанности ответственности за нападения на медиков. Будут ли учтены их замечания в поправках ко второму чтению?

«Мы очень активно готовим документы ко второму чтению, — отметил председатель профильного комитета Госдумы. — Напомню, что законопроекты разработали депутаты с целью скорейшего закрепления гарантий своевременного оказания медпомощи и защиты жизни и здоровья медиков на законодательном уровне. Сейчас идут консультации по конкретным формулировкам с врачебным сообществом, Национальной медицинской палатой, Правительством и Администрацией Президента РФ . Уверен, что в весеннюю сессию мы их примем».

За доступность и качество

«В апреле Всемирной организации здравоохранения исполняется 70 лет. Совпадает ли российская система охраны здоровья с её векторами?» — поинтересовалось издание у Дмитрия Морозова, который недавно в Госдуме встречался с представителями Европейского бюро ВОЗ.

«Мы занимаем активную позицию в вопросах предотвращения распространения особо опасных и социально значимых инфекций, а также противодействии развитию проблемы антимикробной устойчивости, — ответил депутат. — У нас есть успехи и опыт, которыми мы делимся с другими странами. Это происходит в рамках региональных проектов по укреплению кадрового потенциала, а также в ходе передачи опыта в организации соответствующей помощи».

Отдельный приоритет совместных с ВОЗ усилий — повышение эффективности работы первичной медико-санитарной помощи. Упор на решение вопросов доступности, интегрированности и качества.

У нас разработана и внедрена геоинформационная система, позволяющая оценивать и обеспечивать население медпомощью. Все малонаселенные пункты должны иметь доступ к первичной медико-санитарной помощи, в том числе профилактической. Это потребует наращивания объёмов и рационализации выездных форм работы, говорит депутат.

Мы занимаем активную позицию в вопросах предотвращения распространения особо опасных и социально значимых инфекций, а также противодействии развитию проблемы антимикробной устойчивости.

Сегодня в России создан федеральный сегмент многоуровневой системы телемедицинских консультаций. До конца 2018 года планируется внедрить регламенты оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий и настроить работу новой системы по основным медпрофилям — от ведущих федеральных учреждений до региональных организаций первого и второго уровней. Это ещё один шаг к обеспечению каждого россиянина качественной медпомощью в любой географической точке.

Девиз Всемирного дня здоровья 2018 года (7 апреля) — «Всеобщий охват услугами здравоохранения». Дмитрий Морозов подчеркивает, что наша страна его полностью поддерживает. В Послании Президента РФ ставится задача обеспечить и восстановить где надо шаговую доступность в первичном звене здравоохранения. А в населенных пунктах с числом жителей менее 100 — организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной проходимостью и всем необходимым диагностическим оборудованием. Уже сейчас в регионах проводится анализ доступности медпомощи на основании данных Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. В декабре прошлого года Госдума приняла ФЗ-465, устанавливающий особый порядок ликвидации медицинских организаций. Теперь закрыть больницу нельзя будет без согласия спецкомиссии по оценке последствий такого решения и общественных слушаний. Благодаря таким шагам, в том числе даже в условиях сложной социально-экономической ситуации, системе здравоохранения удаётся добиваться успехов в охране здоровья россиян.