Золотые гены

17 мая инвестиционный банк Rothschild & Co возглавит представитель седьмого поколения знаменитой династии Ротшильдов — 37-летний Александр де Ротшильд. Уже двести лет семейство строго соблюдает заветы патриарха и основателя рода, который наказал потомкам всегда действовать сплоченно, доверять управление семейным предприятием только родственникам по мужской линии и соблюдать секретность в делах. Знаменитый банковский дом на протяжении веков занимался сделками исторического масштаба. Образ всемогущих закулисных кукловодов формировался под впечатлением от их деятельности. Конспирологи уверены, что знаменитая семья, ветви которой широко раскинулись в Европе и США , контролирует мировые финансы с помощью Федеральной резервной системы . Истоки и смена поколений в известном банковском клане — в материале «Ленты.ру»

Конец восемнадцатого века — это эпоха гигантских перемен для Западной Европы: революция и свержение монархии во Франции , зарождение промышленного производства, серия масштабных войн, постепенная утрата землевладельцами-аристократами политического влияния и эмансипация угнетаемых групп. Именно в это время закладывается основа финансового могущества Ротшильдов. Родоначальником династии считается Майер Амшель, сын Амшеля Мозеса, скромного менялы из еврейского квартала во Франкфурте-на-Майне

Отец хотел, чтобы смышленый мальчик стал раввином, но Майер проявил склонность к мирским делам. Некоторое время он практиковался в банковском доме Оппенгеймеров в Ганновере . Затем работал в меняльной лавке отца под красной вывеской (по-немецки звучит как «Rot Schild», впоследствии это словосочетание стало фамилией). «Уловив тренды», Майер Амшель занялся скупкой старинных монет и медалей. Немецкая знать того времени увлекалась коллекционированием различных древностей, поэтому обходительный и аккуратный молодой человек быстро завел полезные знакомства с сильными мира сего, а меняльная лавочка трансформировалась в банк.

Карьерный взлет сына менялы из гетто произошел после знакомства с ландграфом Гессен-Кассельским Вильгельмом. Традиционно евреи-банкиры занимались различными финансовыми операциями для немецких князей. Например, придворными банкирами Габсбургов в Вене были представители дома Оппенгеймеров, король Пруссии Фридрих II Великий пользовался услугами берлинской фирмы «Эфраим и сыновья». Обойдя конкурентов с помощью протекции и даров покровителям, Майер Амшель стал главным придворным финансистом Вильгельма.

Благосостояние семьи резко пошло в гору, подрастающие детишки активно включались в семейное дело. Словно сказочные персонажи, метавшие стрелы в поисках счастья, сыновья Майера разъехались по крупнейшим городам Европы: Соломон — в Вену, Натан — в Манчестер (позднее он перебрался в Лондон), Калман — в Неаполь , Яков — в Париж. Старший сын остался во Франкфурте-на-Майне. В память об этом на гербе Ротшильдов изображены пять стрел и девиз на латыни: Concordia, Integritas, Industria — Согласие, Честность, Трудолюбие.

Так была основана международная финансовая сеть, покрывшая наиболее развитые европейские страны. Формально конкурируя, братья всячески поддерживали друг друга и обменивались новостями с помощью закодированной на идиш корреспонденции. Впоследствии наиболее жизнеспособными ветвями семейного древа оказались английская (от Натана) и французская (от Якова) — они процветают до сих пор.

К бракам детей придворный финансист подходил очень серьезно: сыновья приводили в семью невесток с солидным приданным, супруги дочерей также входили в клан, но работали на низовых должностях. Встать у руля семейного предприятия зятьям не светило в любом случае. Богатство клана мог контролировать только потомок Майера Амшеля по мужской линии. Нажитые деньги должны были оставаться в семье, поэтому потомки Майера вступали в брак с двоюродными и троюродными родственниками.

Впрочем, так поступала вся элита. Например, к концу XIX века австрийское императорское семейство оказалось настолько разветвленным, что все более частыми становились браки между родственниками, принадлежавшими к разным ветвям рода Габсбургов, пишут Андрей Шарый и Ярослав Шимов в своей книге «Австро-Венгрия: судьба империи». Эрцгерцог Австро-Венгрии Франц Фердинанд, ставший в 1895 году наследником престола, возмущался по этому поводу: «Если кто-то из нашей семьи влюбится на стороне, в родословной непременно найдется какая-то ерунда, препятствующая такому браку. Вот и получается, что у нас муж и жена, все двадцатикратные родственники. В итоге половина детей — дурачки или полные идиоты».

Ротшильды от подобных проблем не страдали, они заключали браки исключительно с приверженцами иудаизма и завоевали славу «еврейской королевской фамилии». Правила, установленные Майером Амшелем, оставались неизменными на протяжении 200 лет, лишь в 1970-х годах Дэвид Рене, представитель французской ветви Ротшильдов, женился на католичке, итальянской аристократке Олимпии Альдобрандини. Своих дочек они воспитывали в католической вере, но единственного сына Александра — будущего наследника семейного дела — в иудаизме. Также в 2010 году Ротшильды впервые назначили исполнительным директором инвестиционного банка NM Rothschild человека не из родни — британца Найджела Хиггинса. Правда, совсем чужим Хиггинс все же не был — к этому моменту он проработал на семью уже четверть века.

Ротшильды могли бы так и остаться на уровне местечковых богатеев, если бы не война. В 1806 году император французов Наполеон I вторгся в Германию . Ландграф Вильгельм бежал из страны, оставив дела на попечение своего придворного банкира. Тогда-то и пригодилась Майеру его стрела, пущенная в сторону Туманного Альбиона. Сын Натан мгновенно бросил торговлю текстилем в Манчестере и переквалифицировался в биржевого воротилу в Лондоне.

Французы конфисковали часть золота Вильгельма, но основной капитал своего шефа Ротшильд-старший благодаря операциям с ценными бумагами Натана умудрился перевести в Англию . На радостях ландграф отписал придворным банкирам за символические комиссионные все права на управление своими бумагами, а Натан занялся куплей-продажей британских государственных облигаций. Так Ротшильды стали первыми европейскими миллионерами и финансировали войны Великобритании против Наполеона. Одна из их ярких операций — переправка золота для армии Веллингтона в Испании

19 сентября 1812 года измотанная боями русская армия под командованием генерал-фельдмаршала князя Голенищева-Кутузова отступала к Подольску . В тот же день в доме на Еврейской улице Франкфурта-на-Майне на семидесятом году жизни скончался основатель дома Ротшильдов Майер Амшель, но дело его жило и росло — богатство и влияние братьев Ротшильдов увеличивались вместе с суммами предоставленных ими кредитов.

Существует легенда о том, что Натан узнал о победе над Наполеоном при Ватерлоо на день раньше всех в Лондоне, но на биржу он пришел с грустным лицом и начал продавать гособлигации. Увидев это, биржевики решили, что англичане и их союзники разбиты, и бросились избавляться от бумаг за бесценок. Дождавшись обвала, агенты хитроумного Натана скупили подешевевшие гособлигации. В результате лондонский Ротшильд заработал на этой операции 40 миллионов фунтов стерлингов. Впрочем, некоторые исследователи отказывают этой истории в достоверности — Натан скупал ценные бумаги на фоне пораженческих настроений перед битвой при Ватерлоо, считают они.

Мир, установившийся в Европе после наполеоновских войн, также способствовал росту благосостояния семьи — разоренным войной странам нужны были кредиты для восстановления. Благодарные монархи-победители одарили братьев-банкиров дворянством, а австрийский император Франц II пожаловал Ротшильдам баронский титул. Наполеон пытался завоевать Европу ружьями и пушками, но проиграл. Старый Свет покорился векселям и кредитам банковской семьи.

Девятнадцатое столетие было золотым веком Ротшильдов. Европа, а вместе с ней и весь мир стремительно менялись, банковская сеть Ротшильдов финансировала строительство промышленных предприятий, железных дорог, покупку Великобританией Суэцкого канала, разработку нефтяных месторождений в Российской империи (на территории нынешнего Азербайджана ).

Аргентины и Уругвая с Ротшильды были партнерами De Beers в поисках алмазов и золота в Южной Африке . Их обвиняют в содействии в развязывании военных конфликтов, например, опустошительной войны Бразилии Парагваем . Многочисленные потомки Майера Амшеля увлекались роскошью и искусством, строительством дворцов и благотворительностью. Но к концу века слава семьи стала меркнуть. Возможно они сами захотели этого, ведь деньги, как известно, любят тишину, а левые и правые публицисты обвиняли банкиров во всех бедах человечества.

В двадцатом веке структуры Ротшильдов стали специализироваться на масштабных сделках по слиянию и поглощению. Приверженцы теории заговора считают Ротшильдов идейными вдохновителями Первого банка Соединенных Штатов — прообраза Федеральной резервной системы (ФРС). Династию причисляют к числу реальных хозяев системы. Официально ФРС принадлежит 12 федеральным резервным банкам, утвержденным Конгрессом США , но организованным как частные компании.

Александр Ротшильд , единственный сын нынешнего главы Rothschild & Co 75-летнего Дэвида Рене, является прямым потомком основателя французской ветви Ротшильдов — Якова. После окончания Высшей школы внешней торговли (ESCE International Business School) в Париже Александр набирался опыта в нью-йоркском банке Bear Stearns, а также в инвесткомпании Argan Capital в Лондоне. В семейный бизнес он пришел в 2008 году, четыре года назад стал вторым лицом Rothschild & Co — заместителем председателя совета директоров, то есть своего отца Дэвида. По данным СМИ, Александр увлекается конным спортом и верховой ездой.

После того как Александр официально встанет у руля компании, Дэвид будет присматривать за ним — займет должность председателя наблюдательного совета. Смену поколений Ротшильд прокомментировал газете Le Monde так: «Удача, немного знаний и то, что всегда было главным в семье: к концу карьеры каждый Ротшильд всегда ставил на свое место члена семьи, обычно выбирая лучшего. Если такого не находилось, худшего не выбирали. Надо учитывать способность выполнять работу».

Дэвид Рене Ротшильд управлял семейным бизнесом на протяжении более 40 лет, под его руководством Ротшильды в 2007 году объединили британскую и французскую ветви клана. Сейчас более 3,5 тысячи финансистов в 40 странах мира работают на семью, предоставляя услуги по управлению частным капиталом, консалтингу и коммерческому банкингу. Членам семей Ротшильд принадлежит 48 процентов финансового холдинга Rothschild & Co., еще 10,3 процента акций принадлежит близким к Ротшильдам семьям или партнерам, а остальные акции торгуются на бирже. Капитализация компании составляет 2,4 миллиарда евро, выручка в 2017 году — 1,9 миллиарда евро, чистая прибыль — 247 миллионов евро.

Под управлением компании Ротшильдов находятся активы на 74,8 миллиарда евро. По данным Reuters, Ротшильды занимают 12-е место в мировом рейтинге финансовых консультантов сделок по слиянию и поглощению — им принадлежит более шести процентов этого рынка. В 2017 году с участием структур, подконтрольных семье, было заключено 363 сделки на 181 миллиард долларов.

Сила клана Ротшильдов не только в выдающихся способностях ее отдельных представителей, но и в династической солидарности, жесткой преемственности и умении подбирать толковых работников. Критики семьи во многом правы — их деятельность повлияла на формирование нынешнего мира, если не всего, то финансового уж точно.