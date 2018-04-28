16 миллионов рублей разделили победители акселератора Generation S

Первое место получил проект IR WAY, который разработал алгоритмы обработки и получения изображения в режиме реального времени, позволяющие показать водителю высококачественную картинку дороги в темное время суток и при плохой видимости на расстоянии до 1,5 км. Проект получил 8 миллионов рублей.

Второе место и 5 миллионов рублей завоевала команда проекта «Гидравлический пакер». Разработанная ими конструкция позволяет уменьшить сроки выполнения работ в скважинах с обсадными колоннами небольшого диаметра (51-108 мм) до двух-четырех раз и снизить их стоимость в три-пять раз. Разработка может применяться при строительстве разнообразных объектов, а также при добыче нефти и газа. Третье место получил проект VR Concept, который разработал программное обеспечение для 3D-моделирования и коллективной работы с цифровыми двойниками. Команда проекта получила три миллиона рублей.

В ходе финала акселератора свои разработки представили 35 лучших стартапов в сфере энергетики, металлургии, сельского хозяйства, передовых производственных и финансовых технологий, моды и медиа, технологий «двойного назначения». Кроме главных призов партнеры GenerationS наградили стартапы и в отдельных номинациях, например, проект Robin, разработавший систему биометрической идентификации речи, приглашен в программу индивидуальной работы Microsoft , а Фонд содействия инновациям предоставит проектам IR WAY, Геоинформационная платформа с трехмерным интерфейсом и Robin по два миллиона рублей на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Призы в своих номинациях вручили и рынки Национальной технологической инициативы (НТИ) — Маринет, Нейронет, Хелснет и другие.

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