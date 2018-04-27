Тихая смерть неудобного человека

Василий Сталин — младший сын Иосифа Сталина и Надежды Аллилуевой. Когда Василию было 12 лет, его мать покончила с собой, и он воспитывался личной охраной Сталина, так как последний был слишком занят, чтобы уделять внимание сыну.

И это, и самоубийство матери, безусловно, во многом определило и характер Василия, и всю его дальнейшую жизнь. Как и само происхождение: быть сыном отца народов — тяжелый крест.

Отучившись на летчика, Василий Сталин с первых дней войны требовал, чтобы его отправили на фронт. В тылу не отсиживался, за спины солдат не прятался. За время Великой Отечественной совершил 26 боевых вылетов, по разным данным, сбил от двух до пяти самолетов противника, был ранен.

Хотя «благородное происхождение», конечно, помогало — в 1942 году он получил звание полковника, в 1946-м — генерала-майора авиации, в 1949-м, в 28 лет, — генерала-лейтенанта авиации. В 1948 году был назначен командиром ВВС Московского военного округа, а в 1952 году снят с должности по личному указанию Иосифа Сталина.

Самая распространенная версия произошедшего — по окончании праздника Воздушного флота на аэродроме Тушино Василий пришел на встречу с отцом пьяный и нахамил находившемуся там же главкому ВВС Павлу Жигареву. По рассказам самого Василия Сталина и очевидцев, он действительно много пил и хамил, пользуясь своим положением, и, объясняя причину своих частых запоев страхом смерти отца, был известен фразой «Я жив, пока жив мой отец». И в этом оказался прав.

Впрочем, несмотря на сложные отношения, Василий Сталин любил и уважал отца. Смерть вождя в марте 1953 года Сталин-младший переживал тяжело. Рыдал у гроба и повторял: «Отца убили!». Кроме того, в разговорах с друзьями Василий грозился поведать иностранным журналистам всю подноготную о жизни сталинского окружения, включая первых лиц государства.

В общем, после смерти вождя его сын превратился в проблему для новых руководителей СССР. Поначалу с ним пытались договориться «по-хорошему». Министр обороны СССР Николай Булганин однажды вызвал его к себе и предложил отправиться в один из отдаленных военных округов — туда, где импульсивный Василий не мог бы представлять потенциальной угрозы. Но своенравный генерал отказался, и 26 марта 1953 года был уволен из армии без права ношения формы.

Это было только начало. Уже через два месяца после смерти Сталина, 28 апреля 1953 года, Василия арестовали. Несколько источников указывают на то, что поводом к аресту послужил его поход в китайское посольство. Официально же его обвинили в клеветнических заявлениях, направленных на дискредитацию руководителей коммунистической партии, рукоприкладстве, злоупотреблении служебным положением, и приговорили к восьми годам тюрьмы. Но в лагерь отправить все же не решились — местом отбывания наказания для Сталина стал знаменитый Владимирский централ.

Здесь он лишился даже права на имя: проходил в документах как « Василий Павлович Васильев ». Интересно, что те, кто знал Василия Сталина в тюрьме, говорили о нем только хорошее. Так, охранники вспоминали, что сын вождя оказался искусным токарем и отличным механиком.

Из заключения Василий писал письма Никите Хрущеву, но тот не отвечал — вероятно, был занят подготовкой к ХХ съезду ЦК КПСС . Весной 1961 года Сталина-младшего все-таки выпустили на свободу. От бывшего бравого летчика к тому времени мало что осталось…

В свои 40 лет Василий Иосифович страдал целым букетом заболеваний, плохо ходил — сказывались тюремное заключение и многолетнее злоупотребление спиртным. Но вот характер у него остался прежний. Когда стало ясно, что молчать он не собирается и будет продолжать делать «клеветнические высказывания антисоветского характера», ему запретили проживание в столице и на родине отца в Грузии , дабы не сеял смуту. Местом проживания опальному генералу назначили совсем уж провинциальную в те годы Казань . А в январе 1962-го окончательно лишили фамилии, выдав новый паспорт на имя Василия Джугашвили.

19 марта 1962 года Василий Иосифович Сталин скончался, не дожив пары дней до 42-летия. По официальной версии — от алкогольного отравления, но его третья жена Капитолина Васильева высказывала сомнения по этому поводу: она считала, что его убили. Вскрытие произведено не было.

Даже в описании его похорон есть разночтения — одни свидетели утверждают, что проводить Василия в последний путь пришли лишь несколько человек, другие уверяют, что на прощание с сыном Сталина пришла половина жителей Казани.

Но для самого Василия Иосифовича Сталина это уже не имело значения. Он наконец обрел покой, который так и не смог найти при жизни.