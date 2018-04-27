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США продлили приостановку санкций в отношении некоторых белорусских компаний
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США продлили приостановку санкций в отношении некоторых белорусских компаний 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Министерство финансов США в пятницу объявило об очередном продлении на полгода частичной приостановки действия санкций в отношении некоторых крупных белорусских компаний.
Частичная приостановка санкций распространяется на компании «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американский филиал, «Белшина», «Гродно Азот», "Гродно Химволокно", «Лакокраска», «Нафтан» и "Полоцк Стекловолокно".
В документе, распространенном управлением по контролю над иностранными активами минфина США, отмечается, что «все операции, запрещенные президентским указом 13405» от 16 июня 2006 года о введении санкций против этих компаний, а также их дочерних предприятий и активов, принадлежащих им более чем наполовину, «разрешаются, если не подпадают под особо оговоренные исключения». Это решение, согласно тексту, будет действовать до 30 октября 2018 года, оно также может быть продлено.
Исключения, как пояснил минфин, состоят в том, что любая собственность и активы указанных компаний «остаются блокированными и не могут быть переданы, выплачены, экспортированы, изъяты или как-либо иначе использованы». Кроме того, при посредничестве указанных компаний запрещены прямые или косвенные сделки с другими лицами, находящимися под американскими санкциями.
Американцам, вступающим в деловые отношения с перечисленными белорусскими компаниями, придется подробно отчитываться перед Госдепартаментом о таких сделках или пакетах сделок на общую сумму более $50 тыс. В документе указано, какие сведения должна содержать подобная отчетность.
США ввели санкции против Белоруссии в 2006 году, однако в октябре 2015 года действие этих ограничительных мер в отношении ряда белорусских компаний было частично приостановлено. Это решение неоднократно продлялось сроком на полгода, в последний раз это было сделано в минувшем апреле.
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