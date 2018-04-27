Как сложилась судьба самых известных отшельников современности

штате Мэн, Полиция города Рим США , спустя десятилетия бесплодных поисков в апреле 2013 года смогла задержать таинственного Отшельника с Северного пруда. Кристофер Найт 27 лет прожил в глухом лесу, практически не вступая в контакт с человечеством. А если и выходил к людям, то лишь с целью кражи: в лагерях отдыха, магазинах, частных домах и других местах он добывал себе пропитание, одежду и другие предметы быта. К моменту, как он попал в руки правосудия, Найт подозревался в причастности к тысяче подобных преступлений.

Познакомимся с другими отшельниками, которые, несмотря на удаленность от цивилизации, смогли прославиться на весь мир.

Источник: dayonline.ru Кристофер Найт родился в 1965 году, а с 1986 по 2013 год жил в лесах. Вырос в благополучной, по его же словам, семье, планировал выучиться на компьютерного специалиста (о чем свидетельствует фото, датированное 1984 годом).

Но устал от цивилизации и стал жить в лесу. Позднее, когда полиция задержала его, Найт сказал, что решение принял после Чернобыльской аварии, однако напрямую связывать поступок с катастрофой отшельник не стал, заявив, что просто хотел быть один.

В ходе следствия полиция установила, что, пока Найт жил в лесу, он совершил больше тысячи краж со взломом. Но меры эти были необходимы — для добычи книг и еды.

28 октября 2013 года Найта приговорили к семи месяцам тюрьмы, которые он к тому моменту уже успел отбыть в предварительном заключении.

Жертвам своих налетов он должен был отдать полторы тысячи долларов.

Кристофер Маккэндлесс — один из самых известных отшельников нашего времени. У него было отличное образование, но по убеждениям он был ярым антиглобалистом и противником общества потребления. По этой причине он ушел в добровольное изгнание и путешествовал по Северной Америке.

Родители Криса наняли частного детектива, и тот узнал, что их сын перевел 24 тысячи долларов для OXFAM (Оксфам) — международного объединения из 17 организаций, целью деятельности которых является решение проблем бедности и связанной с ней несправедливостью во всем мире.

В своих скитаниях мужчина добрался до Аляски , где нашел заброшенный автобус, в котором и остался жить. Однако в августе 1992 года произошло несчастье — пробыв 113 дней в автобусе, Маккэндлесс скончался от отравления неизвестными ягодами.

Вероятная дата смерти отшельника — 18 августа, за 19 дней до появления у автобуса шестерых жителей Аляски, обнаруживших тело внутри.

Про путешествия Маккэндлесса был написан документальный роман «В диких условиях», а Шон Пенн снял одноименный фильм.

Масафуми Нагасаки когда-то работал фотографом, но ушел от цивилизации более 20 лет назад и живет на крошечном необитаемом острове Сотобанари, который входит в префектуру Окинава.

Ему 78 лет. До недавнего времени старик выглядел довольно крепким, курил, питался рисом и прогуливался по своим владениям нагишом. Каждую неделю Нагасаки ходит в ближайшую деревню, чтобы купить пресную воду и рис, на которые ему присылают деньги родные.

Нагасаки считает, что он не делает того, что ему диктует общество, а следует законам природы. Ведь человек не способен победить природу, поэтому единственное, что мы можем, — это полностью ей подчиниться. Он это понял сразу, как переехал в лес, и ему там хорошо.

«Кто-то думает, что умереть в больнице или в окружении семьи нормально. Я выбрал природу. Разве можно придумать что-то лучше?» — рассказал о своем образе жизни Масафуми.

Максим Кавтарадзе живет на вершине 40-метрового Кацхийского столпа в Грузии с 1997 года. У Кавтарадзе монашеский сан, еду и воду ему доставляют послушники из монастыря города Чиатура . Отшельник спускается к ним не более двух раз в неделю, чтобы помолиться.

Как говорит сам Максим, отшельничество — это расплата за прежние грехи. Раньше монах много пил, занимался продажей наркотиков, за что и угодил в тюрьму. После выхода на свободу он переосмыслил свою жизнь и обратился к богу.

Первую зиму Кавтарадзе провел в склепе. В 1999 году Минкульт восстановил церковь X века у подножья Кацхийского столпа.

В 2005 году вершина столпа была расчищена почти полностью. Был восстановлен монастырский комплекс. Руины были тщательно разобраны и заново собраны.

Тимоти Тредуэлл, или, как его еще называют, Человек-гризли, прожил вдали от цивилизации на Аляске 13 лет. Экологический активист, защитник медведей и режиссер пропагандировал здоровую жизнь вдали от городов. Родился он в Нью-Йорке , всю жизнь увлекался спортом.

В колледже впал в депрессию после того, как его не утвердили на роль в молодежном сериале. Начал пить, употреблял наркотики, и именно от них сбежал к природе.

К сожалению, в 2003 году ученый и его подруга Эми Хугунард погибли — их съели те же гризли, с которыми они так любили общаться.

Как писали позднее СМИ, медведи не любят свежую плоть, и то, что они сразу съели двух людей, говорит о том, что они были очень голодны. Останки косолапые припрятали в земле, их обнаружил лесничий. На месте также осталась сделанная случайно видеозапись происшествия.

Местный лесник, к слову, не удивился, и признался, что предвидел такой исход. «Вопрос был не в том, произойдет ли трагедия, а в том, когда это случится», — вздохнул лесник, не раз наблюдавший за безумными пробежками Тредуэлла по степи.

В 2005 году режиссер Вернер Херцог снял документальный фильм о Человеке-гризли.

Карп и Акулина Лыковы ушли в тайгу в 30-е годы XX века. До этого они жили в деревеньке Тиши у реки Большой Абакан . Когда коллективизация добралась до этих мест и стало понятно, что спокойной жизни им не видать, Лыковы ушли жить в Саянскую тайгу, где обзавелись большой семьей.

Остановились неподалеку от берега горного притока реки Еринат, построили избу из дерева. Охотились, ловили рыбу, собирали в лесу грибы и орехи, сделали огород. Огонь добывали кремнем и кресалом, одежду шили из конопли на самодельном станке.

Их случайно обнаружили геологи в 1978 году. Лыковы не знали, что разразилась и закончилась Великая Отечественная война, о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, о крушениях самолетов и других событиях, сотрясавших мир на протяжении 40 лет, пока они находились вне цивилизации.

Но их отшельническая судьба закончилась печально. Они утратили иммунитет к болезням, распространенным в остальном мире, и заразились вирусом — вероятно, от тех же геологов. В 1988-м умер старик Карп. Из всей семьи в живых осталась только их дочь Агафья, которой сейчас 74 года.

Агафья все еще живет в тайге. Ее отметили медалью «За веру и добро». Буквально на днях Агафья приболела и попросила благословения на то, чтобы избавляться от хвори с помощью медикаментов.

Дэвид Глэшин — бывший миллионер, который покинул цивилизацию после обвала фондового рынка в 1987 году, когда он потерял 6,5 миллионов фунтов стерлингов.

После такого краха у него остались деньги на черный день, и в 1993 году он решил взять на 43 года в аренду крохотный островок Возрождения (Restoration Island) близ северо-восточного побережья Австралии . Это обходится ему в 13 тысяч фунтов стерлингов в год.

Даже живя в глуши, предприниматель продолжает торговать ценными бумагами через интернет, а деньги тратит на оплату аренды острова. А чтобы на острове был интернет, мужчина установил солнечные батареи для заряда компьютера и обзавелся спутниковой связью.

Также Глэшин выращивает овощи, ловит рыбу и крабов, собирает кокосы и варит себе пиво.

Вместе с Дэвидом на острове живет его собака Квази и женский манекен, который Глэшин зовет Русалкой.

Бывший богач не хочет покидать остров. «Я хочу умереть здесь, где же еще? Это мой рай на земле».

Теодор Джон Казински получил от сотрудников ФБР прозвище Унабомбер, образованное от UNiversities and Airlines BOMbings (УНиверситеты и Авиакомпании БОМбардировки).

До того как он ушел от мира на долгих 24 года, его знали как вундеркинда: в 20 лет окончил вуз, в 26 лет стал доктором математических наук. Но в какой-то момент его одолел депрессивный психоз, появилась боязнь современных технологий.

Проработав некоторое время в Беркли, он уволился, переехал в горы штата Монтана , где на лесном участке построил себе фанерный дом. Создал собственную идеологию, перестал пользоваться электричеством и какими-либо инструментами. А в своей работе вместо компьютера пользовался пишущей машинкой.

В итоге был приговорен к пожизненному заключению за терроризм: начиная с 1978 года он рассылал по университетам и авиакомпаниям США самодельные бомбы по почте, дабы «остановить прогресс, убивающий природу».

Всего было доставлено 16 бомб-посылок. От взрывов погибли три человека, ранены еще 23. В жертвы он выбирал ученых, предпринимателей и деятелей рекламного бизнеса.