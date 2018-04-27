Какие главные символы есть в христианстве

К пониманию христианства можно прийти путем расшифровки его символов. По ним можно проследить и его историю, и развитие духовной мысли.

1. Крест восьмиконечный

Восьмиконечный крест еще называют православным крестом или крестом святого Лазаря. Самая маленькая перекладина обозначает титло, где было написано «Иисус Назорей, Царь Иудейский», верхний конец креста — путь в Небесное царство, который показал Христос.

Семиконечный крест является вариацией православного креста, где титло прикреплена не поперек креста, а сверху.

2. Корабль

Корабль является древним христианским символом, который символизировал церковь и каждого отдельно взятого верующего. Кресты с полумесяцем, которые можно увидеть на многих церквях, как раз изображают такой корабль, где крест является парусом.

3. Голгофский крест

Крест-Голгофа является монашеским (или схимническим). Он символизирует жертву Христа. Имевший в древности широкое распространение, сейчас крест-Голгофа вышивается лишь на парамане и аналаве.

4. Виноградная лоза

Виноградная лоза является евангельским образом Христа . Свое значение этот символ имеет и для Церкви: ее члены являются ветвями, а виноградные грозди — символом Причащения. В Новом Завете виноградная лоза является символом Рая.

5. Ихтис

Ихтис (с др.греч. — рыба) — это древняя монограмма имени Христа, состоящая из первых букс слов «Иисус Христос Божий Сын Спаситель». Часто изображался аллегорически — в виде рыбы. Ихтис также был тайным опознавательным знаком у христиан.

6. Голубь

Голубь является символом Святого Духа, третьей ипостаси Троицы. Также — символом мира, правды и невинности. Часто 12 голубей символизируют 12 апостолов. Семь даров Святого Духа тоже часто изображаются в виде голубей. Голубь, принесший Ною оливковую ветвь, ознаменовал окончание Всемирного потопа.

7. Агнец

Агнец — ветхозаветный символ жертвы Христа. Также Агнец является символом самого Спасителя, это отсылает верующих к тайне Крестной Жертвы.

8. Якорь

Якорь — скрытое изображение Креста. Он же является символом надежды на будущее Воскресение. Поэтому изображение якоря часто встречается в местах захоронения древних христиан.

9. Хризма

Хризма — это монограмма имени Христа. Монограмма состоит из начальных букв Х и Р, по бокам от которых часто пишут буквы α и ω. Хризма получила большое распространение еще в апостольские времена и была изображена на военном штандарте императора Константина Великого.

10. Терновый венец

Терновый венец — символ страдания Христа, часто изображается на распятьях.

IHS — еще одна популярная монограмма имени Христа. Это три буквы греческого имени Иисуса. Но с упадком Греции начали появляться другие, латинские, монограммы с именем Спасителя, часто — в сочетании с крестом.

12. Треугольник

Треугольник — символ Святой Троицы. Каждая из сторон олицетворяет Ипостась Бога — Отец, Сын и Святой Дух. Все стороны равны, и вместе образуют единое целое.

13. Cтрелы

Стрелы или луч, пронзающий сердце — аллюзия на высказывание св. Августина в «Исповеди». Три стрелы, пронзающие сердце, символизируют пророчество Симеона.

14. Череп

Череп или Адамова голова в равной степени является как символом смерти, так и символом победы над ней. Согласно Священному Преданию, прах Адама находился на Голгофе, когда распяли Христа. Кровь спасителя, омыв череп Адама, символически омыла все человечество и даровала ему шанс на спасение.

Орел — символ вознесения. Он является символом души, которая ищет Бога. Часто — символом новой жизни, справедливости, храбрости и веры. Также орел символизирует евангелиста Иаонна.

16. Всевидящее око Око Господне — символ всезнания, всеведения и мудрости. Обычно оно изображается вписанным в треугольник — символ Троицы. Может также символизировать надежду.

17. Серафим

Серафим — ангелы, наиболее близкие к Богу. Они шестикрылы и носят огненные мечи, могут иметь от одного до 16 ликов. Как символ, они означают очищающий огонь духа, божественный жар и любовь.

18. Восьмиконечная звезда

Восьмиконечная или Вифлеемская звезда — символ рождения Христа. В разные века число лучей менялось, пока, наконец, не достигло восьми. Также ее называют Богородичной звездой.

19. Девятиконечная звезда

Символ возник приблизительно в V веке н.э. Девять лучей звезды символизируют Дары и Плоды Святого Духа.

20. Хлеб

Хлеб — это отсылка к библейскому эпизоду, когда пять тысяч человек насытились пятью хлебами. Хлеб изображают в виде колосьев (снопы символизируют собрание апостолов) или в виде хлебов для причащения.

21. Добрый пастырь

Добрый пастырь является символическим изображением Иисуса. Источник этого образа — евангельская притча, где Христос сам называет себя пастырем. Христа изображают в виде античного пастуха, иногда несущего ягненка (агнца) на плечах.

Этот символ глубоко проник и закрепился в христианстве, прихожан часто называют паствой, а священников — пастырями.

22. Неопалимая купина

В Пятикнижии Неопалимая купина — это терновый куст, который горит, но не сгорает. В его образе Моисею явился Бог, призвав его вывести народ Израиля из Египта . Неопалимая купина также является символом Божией Матери, которой коснулся Святой Дух.

23. Лев Лес — символ бдительности и Воскресения, и один из символов Христа. Также он является символом евангелиста Марка, и ассоциируется с могуществом и царственным достоинством Христа.

24. Телец

Телец (бык или вол) — символ евангелиста Луки. Телец означает жертвенное служение Спасителя, его Крестную жертву. Также вол считается символом всех мучеников.

25. Ангел

Ангел символизирует человеческую природу Христа, его земное воплощение. Также является символом евангелиста Матфея.