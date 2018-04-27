Скоро во всех вагонах города: в Челябинске растиражировали новую схему движения трамваев

В новую схему движения трамваев, предложенную активистами проекта «Челябинский урбанист», внесли правки и утвердили у транспортников. Её первые образцы уже вышли из печати и проходят тестирование. Об этом сообщил урбанист Лев Владов.

— Скоро во всех трамваях нашего города. Это было сложно, но, кажется, мы сделали это, — объявил он в своём сообществе в социальных сетях. — Мы доделали все правки и утвердили в Центре организации движения. Смотрим на качество, тестируем клеевую основу, износостойкость покрытия.

Схема движения трамваев в новом дизайне стала более компактной, а у каждого маршрута появился свой цвет. Для удобства гостей города на карту нанесли достопримечательности и водоёмы. Над схемой, как отмечается на странице проекта, «абсолютно бесплатно, во имя любви к родному городу и развития хорошей транспортной навигации в России » трудились дизайнер «Студии Артемия Лебедева» Александр Караваев [работает над официальной схемой московского метро], арт-директор «Бюро Горбунова», дизайнер транспортных схем, навигации Илья Бирман и дизайнер Полина Лесникова, работавшая в департаменте транспорта Москвы и принимавшая участие в создании единой системы навигации в столице. Познакомиться с новой схемой можно на странице проекта. Замечания можно направить в группу «Челябинского урбаниста» в соцсети.

Новый дизайн понравился начальнику управления транспорта Роману Болотову и был рекомендован к внедрению ООО «ЧелябГЭТ». Однако в «Горэлектротрансе», по словам урбанистов, заявили, что денег нет. Официально руководство перевозчика сказало, что просто отдали схему на доработку.

Но потом мэр Евгений Тефтелев решил вопрос с финансированием распечатки новой трамвайной схемы. Это согласились сделать за муниципальный счёт.

Между тем глава города заявил, что в рамках внедрения новой маршрутной сети будет пересмотрена работа трамваев. Власти надеются усилить позиции общественного транспорта, ликвидируя дублирующие маршруты. Если схема движения электротранспорта изменится, урбанистам придётся вносить новые правки.