Авиапассажирам предложили раскошелиться

Мособлдума озаботилась комфортом путешественников и внесла поправки в региональный кодекс об административных правонарушениях.

Отныне посетителям аэропортов запрещается ложиться на сиденья в зале ожидания, сидеть на полу и лестнице, а также слушать музыку без наушников, ставить на сиденья сумки, катать детей на багажных тележках, переодеваться и мыться в туалетах. Кроме того, теперь нельзя приставать к гражданам с предложением различных услуг, включая гадание.

Штрафы за нарушения установлены в размере от 100 до 500 рублей. Только вот пока непонятно, кто будет их выписывать — сотрудники аэропорта или полиции? Недоумение вызывает и то, что нарушителем может быть названо юридическое лицо.

Новые поправки нам показались несколько странными, поэтому News.ru спросил у экспертов, которым приходится много путешествовать, что они думают об инициативе депутатов.

Меня очень заинтересовал пункт о наложении штрафов на юридических лиц. И как вообще за исполнением этих правил будут следить? Да и что плохого— то? Слушать музыку без наушников — ещё куда ни шло, но пункт с переодеванием в туалете вообще абсолютно бессмысленный. Его невозможно проконтролировать. Я сам часто путешествую и иногда переодеваюсь. У нас большая страна, с различными климатическими поясами.

Что касаемо штрафов на юридические лица, возможно, эта мера будет применяться для администрации аэропорта, которая не пресекает нарушения.

Сказано, что нельзя возить детей на багажных тележках. А молодой человек девушку, видимо, может возить. Чем больше ставится запретов, тем отчётливее люди понимают — что не запрещено, то разрешено. После прочтения списка этих запретов возникает мысль, что остальное всё можно.

Порой запретительная практика доходит до абсурда. Даже порядочные граждане будут наделяться статусом нарушителя. Нам нужны новые свободы во всех сферах, мы же хотим, чтобы наши люди жили нормально. А у нас, наоборот, всё только запрещают.

Нарек Костанян, адвокат:

Это абсурд. В преддверии ЧМ 21018 по футболу такие запреты внесли, чтобы показать, какие мы культурные. Но ни в одной стране таких запретов не существует. Туристы где хотят, там и сидят, никто не может сделать им замечание. Как мировое сообщество будет на это реагировать? Это же моральное ограничение туристов по их волеизъявлению. Хотели как лучше, получилось как всегда.

Понятно, что депутаты, а также руководство аэропортов, заинтересованы в том, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно и безопасно. Однако перед принятием подобные документы должны продумываться более основательно.

Действия, которые описаны, могут совершать только физические лица. Скорее всего, для юридических и должностных лиц все запреты останутся «мёртвым» перечислением. Статья перечисляет всё, что возможно, вот и перечислили всех, к кому можно применить наказание.