Студенты из Лосинки успешно выступили на чемпионате России по массажу среди лиц с ограниченными возможностями

Двое студентов медицинского колледжа № 6, расположенного на Таймырской улице в Лосинке, стали лучшими на прошедшем недавно VI чемпионате России по массажу среди лиц с ограниченными возможностями. Как сообщили в администрации учебного заведения, это студенты Александр Снигирев и Ирина Сазонова — они учатся в группе № 2 М. — Александр Снигирев победил в номинации «Виртуозность исполнения», а Ирина Сазонова заняла третье место в номинации «Лечебный массаж», — отметили в колледже. Там подчеркнули, что конкурсанты продемонстрировали высокий уровень мастерства, профессиональные знания и умения в технике классического массажа, в области методики по лечебной практике и СПА-программах, конкурируя с участниками из множества городов и регионов РФ, а также из Казахстана . (иб)