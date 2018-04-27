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Студенты из Лосинки успешно выступили на чемпионате России по массажу среди лиц с ограниченными возможностями
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Студенты из Лосинки успешно выступили на чемпионате России по массажу среди лиц с ограниченными возможностями 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Двое студентов медицинского колледжа № 6, расположенного на Таймырской улице в Лосинке, стали лучшими на прошедшем недавно VI чемпионате России по массажу среди лиц с ограниченными возможностями. Как сообщили в администрации учебного заведения, это студенты Александр Снигирев и Ирина Сазонова — они учатся в группе № 2 М.
— Александр Снигирев победил в номинации «Виртуозность исполнения», а Ирина Сазонова заняла третье место в номинации «Лечебный массаж», — отметили в колледже.
Там подчеркнули, что конкурсанты продемонстрировали высокий уровень мастерства, профессиональные знания и умения в технике классического массажа, в области методики по лечебной практике и СПА-программах, конкурируя с участниками из множества городов и регионов РФ, а также из Казахстана. (иб)
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