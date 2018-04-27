В Волгоградской области остановили выбор региональной мусорной концессии

Центральный аппарат ФАС России остановил конкурс по выбору компании — регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Волгоградской области из-за жалобы одного из участников.

Определить оператора, который с нового года будет десять лет вывозить на свалки все бытовые отходы Волгоградской области, предполагалось до 1 мая. Организатор торгов — комитет ЖКХ и ТЭК администрации Волгоградской области уже вскрыл поступившие заявки и допустил к конкурсу двух кандидатов: ООО «Спецпроект» и ООО «Управление отходами — Волгоград».

Первый претендент — ООО «Спецпроект», входящий в ГК «Чистый город», свои услуги в качестве регоператора оценил в 26,9 млрд рублей и указал имеющиеся 17 спецмашин и 20 работников, имеющих стаж не менее трех лет. Нарушать график вывоза отходов компания обещала не больше 50 раз за год. Второй участник «Управление отходами — Волгоград », связанный с УК «Лидер», которому принадлежат волгоградские «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения», запросил за услуги 24,1 млрд рублей. Взамен компания готова предоставить Волгоградской области не меньше 47 работников с опытом обращения с отходами и 38 своих спецмашин. Нарушать график вывоза мусора компания обещала не чаще одного раза в год.

Обе компании уже имеют опыт работы с волгоградским мусором: ГК «Чистый город» обслуживает центральные и северные районы Волгограда, а компания «Управление отходами — Волгоград» занимается мусоров в южных районах города.

— Наша группа компаний претендует только лишь на победу. У нас огромный опыт и по обеспеченности объектами, мы единственные в регионе, кто обладает производственными мощностями и имеет опыт работы по комплексному обслуживанию, включая сельские территории, — сообщила V1.ru глава ГК «Чистый город» Полина Вергун, ранее возглавлявшая комитет природных ресурсов и экологии администрации Волгоградской области. — Для функционирования всей системы по обращению с отходами потребуется привлечь более 200 единиц спецтехники и гораздо большее число людей, чем указано в заявительной документации. К вопросу расчета средств мы подошли очень ответственно, рассчитав все мелочи и непредвиденные расходы. Кроме того, наш расчет основан на том, что мы не будем привлекать бюджетные средства.

Отвечать на вопрос, связывает ли она с конкурсом отставку и последующее уголовное дело в отношении главы Нижне-Волжского управления Ростехнадзора Игоря Исаева , которого называли ее гражданским супругом, Полина Вергун категорически отказалась.

Директор ООО «Управление отходами — Волгоград» Рудольф Цаберт комментировать предстоящий конкурс отказался.