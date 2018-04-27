В Берлин нагрянула «черная смерть», немцы в восторге

Через 73 года после Победы советский «летающий танк» Ил-2 вновь совершил «налет» на Берлин. Уникальная боевая ретро-машина, восстановленная реставраторами, преодолела по воздуху почти 2000 километров от Калуги до главного города Германии , чтобы принять участие в программе международного аэрокосмического салона ILA Berlin 2018.

Много лет назад корреспонденту «КВ» довелось пообщаться с одним из тех, кто стал «виновником» появления этого уникального советского штурмовика, который немцы называли «летающим танком», «черной смертью»… Ученый-металлург Николай Скляров долгие годы проработал во Всесоюзном институте авиационных материалов и участвовал в том числе и в разработке специальной брони для изготовления корпуса Ил-2. Вот что вспоминал Николай Митрофанович:

«Авиаконструктор Ильюшин предложил сделать бронированный самолет-штурмовик. Однако проблема была в том, что при изготовлении брони требуется особый режим закалки стали. Необходимо сначала разогреть ее почти до тысячи градусов, а потом быстро охладить — например, в масле. При этом происходит сильная деформация, и бронированные детали теряют свою первоначальную форму. Собрать из таких «кривулин» корпус самолета, соблюдая все высочайшие требования точности, которые предъявляются к его геометрии, практически невозможно.

Безвыходная, казалось бы, ситуация. Однако мне вместе с другим сотрудником нашей бронелаборатории, Сергеем Кишкиным удалось создать особую марку стали, которая сохраняла свои пластические свойства даже при охлаждении до 270 градусов. Это позволяло штамповать заготовки из такого металла в специальном прессе, — прямо в процессе их закалки.

Хорошо помню, что первая попытка сделать деталь из нового сплава в заводских условиях едва не закончилась скандалом. Опытные рабочие, привыкшие к старой технологии, никак не хотели класть закаленную деталь под пресс: «Она же хрупкая! Моментально разлетится в пыль! Еще, чего доброго, и станок из строя выйдет, — а нам отвечать!..» Пришлось мне самому демонстрировать им удивительные свойства нашей новой стали: раскаленную заготовку макнули для охлаждения в масло, и потом я что есть силы ударил по ней кувалдой. Деталь не хрустнула и не развалилась на осколки, а только прогнулась, доказывая свою пластичность. После этого работа пошла…

Из новых броневых заготовок летом 1940-го на Подольском заводе собрали на пробу два корпуса штурмовиков Ил. (А как раз в это время руководители наших ведущих броневых заводов — Ижорского и Кировского, — отправили на имя Сталина специальное письмо, в котором доказывали, что предложение Ильюшина о создании бронированного самолета — абсолютно несбыточная фантастика! Из Кремля оба они получили совет: съездить в Подольск и убедиться, что «фантастика» уже воплощена в реальность.) Вскоре в Воронеже, на одном из лучших авиационных предприятий Советского Союза, было налажено серийное производство «летающих танков». А вот американцы со всеми их мудреными технологиями сумели освоить выпуск бронированных самолетов-штурмовиков лишь много лет спустя — в 1950-е годы…»

***

В свое время опытный авиареставратор Олег Лейко пояснил «КВ», что восстановление до летного состояния одного из сбитых в годы войны и позднее обнаруженных поисковиками Ил-2 — давняя, но очень сложная в осуществлении мечта любителей крылатой ретро-техники. Попытки воплотить ее в жизнь растянулись более, чем на десять лет. И это при том, что с «исходным материалом» проблем вроде бы не было: ильюшинский штурмовик стал самой массовой моделью боевого самолета в годы Великой Отечественной, всего было выпущено заводами около 36 тысяч таких крылатых машин; немало их, сбитых в бою, годы спустя обнаружены поисковыми группами.

На данный момент во всем мире существует лишь два полностью восстановленных, способных летать Ил-2. Первый из них был отреставрирован в России для частной коллекции в американском городе Сиэтл. Второй — специалистам новосибирской компании «Авиареставрация» удалось его «поднять на крыло» в прошлом году, — «прописан» в нашей стране. Ил «возродили из руин» в рамках военно-патриотического проекта «Крылатая память Победы», он и отправился в эти апрельские дни 2018-го в непростой для такого ветерана рейс до Берлина.

Биографию этой боевой машины удалось выяснить досконально. Фронтовой штурмовик Ил-2 с серийным номером 1872452 был собран в 1943 году. Он воевал с немцами в Заполярье — в составе 46-го штурмового авиаполка Северного флота. 25 ноября того же года «Ильюшин» с бортовым номером 19, которым управлял командир экипажа младший лейтенант Валентин Скопинцев, принял участие в очередном бомбо-штурмовом ударе по немецким позициям. В ходе боя «девятнадцатый» уничтожил на земле два вражеских самолета, еще один сбил в воздухе и кроме того разгромил немецкую зенитную позицию. Однако сам штурмовик тоже пострадал от неприятельского огня: в плоскостях и корпусе было много дыр от попаданий пуль и осколков, а самое главное — оказался поврежден двигатель. В итоге дотянуть до своего родного аэродрома не удалось. Когда мотор окончательно заглох, Скопинцев вынужден был совершить посадку прямо на лед ближайшего озера Кривое. Удачно «приледнив» Ил на брюхо, младший лейтенант вытащил из кабины своего раненного товарища — бортстрелка Владимира Гуменного и сумел вместе с ним благополучно добраться до своих. Подбитый самолет вытащить не удалось, и, когда лед подтаял, крылатая машина ушла на дно озера.

Под водой этот штурмовик оставался более 60 лет — в плоть до 2012 года, когда поисковикам удалось поднять его на поверхность. Деревянная хвостовая часть, конечно, за долгие годы полностью сгнила, однако моторный отсек, кабина, крылья и другие металлические части и агрегаты сохранились хорошо и были вполне пригодны для реставрации.

Процесс восстановления машины до летного состояния занял почти пять лет. Его участники очень бережно подходили к сохранению подлинной конструкции старого боевого самолета. Хотя в некоторых случаях им пришлось исправлять явные огрехи, допущенные в далеком 1943-м работниками авиационного завода. Например, оказалось, что именно на этом экземпляре Ил-2 изначально неправильно была закреплена металлическая обшивка, — так что при полете листы могли задираться под напором набегающего воздушного потока. Реставраторы, конечно, «перестелили» их так, как нужно по техническому проекту. А вот одну из больших пробоин в корпусе, полученных тем ноябрьским днем 1943 года, решили не заделывать, сохранить на память о боевом прошлом самолета.

В итоге, как рассказывают реставраторы, около 70% всех деталей и узлов на восстановленном «девятнадцатом» — родные (некоторые были взяты с других обнаруженных поисковиками сбитых Ил-2). На штурмовик, которому предстояло летать, поставили американский двигатель выпуска 1947 года (операция вполне законная с точки зрения сохранения аутентичности конструкции: такие моторы монтировали на многих Ил-2).

Минске, Гродно, Первые публичные полеты восстановленный Ил-2 совершил во время прошлогоднего Международного авиасалона МАКС в Подмосковье . Однако нынешний его «рейд» на Берлин — поистине уникальное предприятие. Учитывая, что «запас хода» у ильюшинских штурмовиков не так велик, лететь в Германию пришлось с несколькими промежуточными посадками для дозаправки — в Брянске Варшаве … За штурвалом «летающего танка» — летчик-испытатель Владимир Барсук. Управлять крылатым ветераном оказалось не так просто, кроме того проявила себя в полной мере и недоработка конструкторов, которую ощущали и летчики военного времени, — в кабину постоянно попадают выхлопные газы от работающего двигателя (на такую техническую «мелочь» никто в годы Великой Отечественной внимания не обращал). Еще одной проблемой стала большая шумность «движка» на старом самолете. Из-за рева поршневого мотора летчику трудно было вести радиообмен с диспетчерскими службами.

Планируется, что после участия в авиашоу аэрокосмического салона ILA Berlin 2018, посвященном Второй мировой войне, Ил-2 так же своим ходом отправится назад в Калугу.

Источник