En+ попросила Минфин США продлить возможность транзакций с компанией после 7 мая

En+ Group просит департамент по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США продлить возможность транзакций с компанией после 7 мая 2018 года, говорится в сообщении En+.

Как отмечает En+, OFAC выпустил генеральную лицензию от 6 апреля 2018 года, разрешающую лицам США участвовать в определенных ограниченных видах деятельности и сделках с участием компании на определенный период. Общая лицензия имеет действующий крайний срок 7 мая 2018 года для всех операций и видов деятельности.

«Компания запрашивает срочный ответ на официальный запрос, поданный в OFAC, и признает, что без продления срока действия генеральной лицензии способность компании поддерживать листинг на Лондонской фондовой бирже будет иметь материальное влияние», — говорится в сообщении.