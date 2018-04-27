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En+ попросила Минфин США продлить возможность транзакций с компанией после 7 мая
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En+ попросила Минфин США продлить возможность транзакций с компанией после 7 мая 

Rambler News Service 51 минуту назад
En+ Group просит департамент по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США продлить возможность транзакций с компанией после 7 мая 2018 года, говорится в сообщении En+.
Как отмечает En+, OFAC выпустил генеральную лицензию от 6 апреля 2018 года, разрешающую лицам США участвовать в определенных ограниченных видах деятельности и сделках с участием компании на определенный период. Общая лицензия имеет действующий крайний срок 7 мая 2018 года для всех операций и видов деятельности.
«Компания запрашивает срочный ответ на официальный запрос, поданный в OFAC, и признает, что без продления срока действия генеральной лицензии способность компании поддерживать листинг на Лондонской фондовой бирже будет иметь материальное влияние», — говорится в сообщении.
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