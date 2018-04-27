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Набсовет «Алросы» 28 апреля рассмотрит интеграцию с «Кристаллом»
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Набсовет «Алросы» 28 апреля рассмотрит интеграцию с «Кристаллом» 

Ведомости 1 час назад
Наблюдательный совет «Алросы» рассмотрит 28 апреля вопрос об интеграции крупнейшего в России огранщика — «Кристалл», сообщила алмазодобывающая компания. В марте этого года Минфин заявлял о подготовке приватизации «Кристалла», на 100% принадлежащего России.
«Приобрести в ходе приватизации акции смоленского производителя бриллиантов «Кристалл» способен только стратегический инвестор, и выступить в этой роли может только компания «Алроса», говорил в марте 2017 г. агентству «Интерфакс» генеральный директор «Кристалла» Максим Шкадов. В марте 2018 г. представитель «Кристалла» подтверждал «Ведомостям», что другой претендент на приватизацию едва ли возможен.
Представитель «Алросы» подчеркнул, что решений об одобрении или не одобрения участия «Алросы» в приватизации «Кристалла» на заседании набсовета 28 апреля не предусматривается. «Пока речь идет лишь об обсуждении целесообразности такой интеграции и ее перспектив, возможных вариантов интеграции, включая вопросы, касающиеся потенциальной системы распределения сырья и управления продажами», — пояснил представитель алмазодобывающей компании.
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