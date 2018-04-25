Американский эксперт: США должны улучшить свою собственную ситуацию в области прав человека

Хьюстон, 25 апреля / Синьхуа / — США должны сосредоточиться на решении своих собственных проблем в области прав человека, а не заниматься проблемами других стран. Об этом во вторник корр. Синьхуа заявил профессор политологии Университета Святого Томаса в Хьюстоне Джон Тейлор

По его словам, когда речь идет о собственных правах человека, США, как правило, фокусируются на гражданских и политических правах, игнорируя при этом более неразрешимые проблемы в стране.

"От бездомности и расизма до вооруженного насилия и широко распространенной проблемы с наркотиками — у США есть свои собственные проблемы, которые, несомненно, относятся к серьезным проблемам в области прав человека", — сказал Дж. Тейлор.

"Иногда эти проблемы всплывают в новостных лентах СМИ, а затем теряются на фоне других сообщений. И только улучшение исходной ситуации, которая является причиной этих неразрешимых экономических, социальных и культурных проблем, приведет к радикальным изменениям в американской политической культуре", — отметил профессор.

Комментируя доклад США о правах человека, опубликованный на прошлой неделе Государственным департаментом США , Дж. Тейлор заявил, что доклад как обличает недостатки обвиняемого, так и демонстрирует слабые стороны обвинителя.

Что касается отношений США и Китая , Дж. Тейлор отметил, что, ежегодно рассказывая о проблемах с правами человека, США пытаются бороться за свои интересы с Китаем, а также использовать Китай в качестве примера при работе с другими странами.

"Однако этот подход не учитывает взгляды Китая на то, что представляют собой права человека. Китай фокусируется на коллективных интересах и экономических достижениях, вместо либеральной демократии и индивидуализма в западном стиле", — добавил эксперт. —0—