Какие древние города утонули в Чёрном море

В античных источниках упомянуто немало городов на берегах Чёрного моря, причём довольно точно указано их местоположение. Однако на суше от них осталось очень мало. Долгое время считали, что многолюдность и процветание этих городов были сильно преувеличены древними греками и римлянами. Правда, при этом в море неоднократно вылавливали амфоры, а иной раз обнаруживали и более крупные артефакты. Постепенно стало ясно: многие античные города были поглощены морем.

На западе Чёрного моря

Многие современные портовые города находятся на месте античных поселений. Это не удивительно: люди всегда выбирали для основания порта удобные бухты. Болгарская Варна расположена на месте древнего Одессоса, Созопол — Аполлонии, Несебыр — Месемврии (тут очевидна даже преемственность названия), румынская Констанца — на месте Том (сюда Августом был сослан Овидий). С одним уточнением. Значительная часть древних городов ныне находится ниже уровня моря. На глубинах до десятка метров здесь найдены остатки древних портовых молов и крепостных сооружений.

В устье Южного Буга эллины в VI веке до н.э. основали город Ольвию. Сейчас тут рядом находится город Николаев, но он стоит гораздо выше по течению. Ольвия процветала на протяжении тысячи лет, вплоть до гуннского нашествия. Однако материальных свидетельств этого процветания сохранилось мало. В середине XIX века выдающийся русский археолог, граф А. С. Уваров высказал гипотезу, что остатки древней Ольвии следует искать на дне Бугского лимана, где и по сей день в хорошую погоду видны каменные плиты. В 1930-е годы начались здесь подводные археологические исследования. В 1960-е годы на площади 20 га были обнаружены каменные фундаменты строений.

Античные авторы упоминали ещё один Одессос в устье Тилигула, а также город тирагетов Кремниски в устье Днестра. Проведённые в 1980-е годы исследования показали, что две тысячи лет назад лиманов здесь ещё не было. Вместе них были острова в устьях рек, а на них располагались поселения. Археологи не теряют надежду обнаружить здесь и остатки древней Тиры.

Диоскурия — Севастополис — Сухуми

В 1953 году сотрудник персонала одного из санаториев Сухуми, купаясь в море, увидел под водой большую каменную плиту. Вызвали ныряльщиков, которые с большим трудом сумели вытащить плиту на берег. На мраморной плите, служившей, по-видимому, надгробием, было изваяно красивое изображение в древнегреческом стиле. Как она попала сюда? Может быть, её вёз какой-то корабль, потерпевший здесь крушение?

Оказалось, что ещё в 1877 году работавший здесь учёный И. В. Чернявский описал найденные двумя местными пловцами на дне моря напротив Сухуми остатки каменных стен. По его словам, они поднимались настолько высоко, что на них можно было стоять, при этом голова была выше уровня воды. Правда, в дальнейшем таких стен не нашли, поэтому известие Чернявского сочли вымыслом. Но находка мраморной плиты придала импульс новым исследованиям. Ведь известно, что в древности где-то в районе Сухуми существовала древнегреческая колония Диоскурия, которую в римское время сменил город Севастополис.

После исследований, проведённых в 1950-60-е гг. грузинскими и абхазскими археологами под руководством Л. Шервашидзе и М. Трапша, практически не осталось сомнений, что Диоскурия, Севастополис и Сухуми — три исторических этапа одного и того же города. Древние города погрузились на дно моря и их руины оказались в сотнях метрах от нынешней береговой линии. Там действительно были найдены остатки стен и башен древнеримской эпохи. Все попытки найти исходный древнегреческий город ещё дальше от берега не увенчались успехом. По-видимому, Севастополис возник «поверх» Диоскурии, на её месте.

С 1930 года предпринимались попытки обнаружить остатки древнего Херсонеса в Севастопольской бухте. Страбон (I в. н.э.) сообщал, что первоначальный Херсонес находился к западу от современного ему и был заброшен жителями из-за наступления моря. Но все такие поиски оказались неудачными, хотя, возможно, пока искали не там или плохо.

Давно уже стали знаменитыми исследования, регулярно проводимые по обоим берегам Керченского пролива (древнего Боспора Киммерийского), в ходе которых обнаруживают древние амфоры и монеты, а то и остатки портовых молов и других сооружений. Здесь в VII в. до н.э. возникли первые греческие колонии, а в конце V в. до н.э. они объединились в могущественное Боспорское государство. Часть кварталов древних Пантикапея и Нимфея (Керченский полуостров), Фанагории и Гермонассы (Таманский полуостров) ныне находится ниже уровня моря.

Вообще, береговая линия здесь очень неустойчивая, и ещё в XIX веке, например, Тузловская коса соединялась с Таманским полуостровом, а один из выступов последнего был отдельным островом. Когда же сюда прибыли первые греческие поселенцы, как предполагают, фарватер в Боспоре Киммерийском пролегал восточнее нынешней косы Чушка на Тамани.

Почему они утонули

Трансгрессия Чёрного моря на протяжении исторического времени — твёрдо установленный факт. Почему она происходит? В районе древней Ольвии найдены остатки береговых оползней, а стены Севастополиса были укреплены контрфорсами от сползания в море. Города в устьях Днестра и Тилигула были, очевидно, размыты волнами. Но эрозионная деятельность волн не объясняет всех фактов поглощения древних городов морем.

Остатки древних городов покоятся и у берегов Италии . В хорошую погоду с самолёта прекрасно просматриваются очертания гавани Путеолы на дне нынешней Неаполитанской бухты. В 1950-е годы на дне Тирренского моря в 85 километрах от Рима были обнаружены руины этрусских городов. По общему мнению, побережье Тирренского моря в историческое время испытало сильное опускание. Однако не всё так просто.

Колонны римского храма Юпитера Сераписа в Путеолах до высоты шесть метров источены морскими моллюсками. По средневековым же источникам, тут плескалось море. Значит, меньше чем за тысячу лет участок суши, где стоял храм, погрузился в море, а затем примерно за пять веков снова поднялся над водой. Так что тектоническая история таких берегов довольно сложна.

На месте Чёрного моря в ледниковое время было огромное пресноводное озеро, из которого текла река в Средиземное море. Уровни того и другого были на сотню с лишним метров ниже, чем теперь. Таяние ледников привело к поднятию Мирового океана. Средиземное море прорвалось в Чёрное, проделав проливы Босфор и Дарданеллы. Уровни обоих бассейнов сравнялись. Этот процесс мог завершиться всего 4-5 тысяч лет назад.

Однако формирование новой береговой линии тоже могло растянуться на тысячелетия, и в настоящее время оно ещё не завершено. К этому могут добавляться вертикальные движения блоков суши. Наконец, Чёрное море это полузамкнутый бассейн. Дрейф тектонических плит может уменьшать его площадь, что также должно приводить к подъёму уровня. Окончательно причины трансгрессии Чёрного моря в историческое время ещё не выяснены.