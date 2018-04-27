Менеджер в «Яндекс. Картах» рассказал об интересных местах Чертанова Северного

На вопрос «Почему надо пойти гулять в Северное Чертаново» ответили на популярном развлекательном информационном портале. Своим мнением поделился менеджер в « Яндекс . Картах» Юрий Болотов

Он рассказал о неочевидных местах для прогулки в майские праздники. Среди них Болотов отметил набережную у филевского парка, конструктивный пояс вдоль берега реки Яузы. Однако выделил он именно микрорайон Северное Чертаново.

«Для меня самый беспроигрышный вариант — это прогулка по Северному Чертанову и Битцевскому лесу», — подчеркнул Юрий Болотов. Такой выбор он сделал из-за того, что в течение часа «из модернистской утопии» можно попасть в настоящий лес.

По его мнению, дома в микрорайоне Северное Чертаново производят сильное впечатление, несмотря на их массивность. Это доказывает и частое появление территории около станции метро «Чертановская» в российских кинофильмах и клипах эстрадных исполнителей.

Кроме того, пройдя насквозь Северное Чертаново, можно попасть в мир живой природы: где-то обжитой, где-то дикой. Там, надышавшись воздухом, можно продолжить свой путь по шумной Москве

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/27/40493/