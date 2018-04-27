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Менеджер в «Яндекс. Картах» рассказал об интересных местах Чертанова Северного
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Менеджер в «Яндекс. Картах» рассказал об интересных местах Чертанова Северного 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 48 минут назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
На вопрос «Почему надо пойти гулять в Северное Чертаново» ответили на популярном развлекательном информационном портале. Своим мнением поделился менеджер в «Яндекс. Картах» Юрий Болотов.
Он рассказал о неочевидных местах для прогулки в майские праздники. Среди них Болотов отметил набережную у филевского парка, конструктивный пояс вдоль берега реки Яузы. Однако выделил он именно микрорайон Северное Чертаново.
«Для меня самый беспроигрышный вариант — это прогулка по Северному Чертанову и Битцевскому лесу», — подчеркнул Юрий Болотов. Такой выбор он сделал из-за того, что в течение часа «из модернистской утопии» можно попасть в настоящий лес.
По его мнению, дома в микрорайоне Северное Чертаново производят сильное впечатление, несмотря на их массивность. Это доказывает и частое появление территории около станции метро «Чертановская» в российских кинофильмах и клипах эстрадных исполнителей.
Кроме того, пройдя насквозь Северное Чертаново, можно попасть в мир живой природы: где-то обжитой, где-то дикой. Там, надышавшись воздухом, можно продолжить свой путь по шумной Москве.
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/27/40493/
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