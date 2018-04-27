Представители военно-патриотической организации проведут акцию к 9 Мая

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В поселке Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевское представители Казачьей военно-патриотической организации «Последний рубеж» в день 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая, организуют праздничное мероприятие.

— В программу войдут парадный смотр строевой подготовки кадетов и торжественное возложение цветов, — рассказал председатель Молодежной палаты поселения Сергей Смолин