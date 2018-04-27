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В Петербурге простились с российским математиком Геннадием Леоновым
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В Петербурге простились с российским математиком Геннадием Леоновым 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) простился в пятницу с деканом Математико-механического факультета вуза, членом-корреспондентом РАН, самым цитируемым российским математиком Геннадием Леоновым. Об этом сообщил ТАСС его ученик, доктор физико-математических наук Николай Кузнецов.
Леонов умер 23 апреля на 72-м году жизни. Траурная церемония состоялась в актовом зале главного здания СПбГУ. Ученого похоронят на Большеохтинском кладбище.
"Прощание с Геннадием Леоновым прошло в актовом зале здания Двенадцати коллегий. Родственники приняли решение похоронить его на Большеохтинском кладбище", — сказал Кузнецов.
По словам академика, главного научный сотрудник Института проблем механики РАН имени А. Ю. Ишлинского Феликса Черноусько, работы Леонова «в области теории управления, теории устойчивости, теории колебаний, активно цитировались в мире». «Геннадий Алексеевич был ярким сильным ученым,
он был высокоцитируемым математиком страны», — рассказал он.
Как ранее сообщил ТАСС заведующий кафедрой Теоретической кибернетики факультета Александр Фрадков, ученый также предложил математическое объяснение катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС в августе 2009 года, когда погибли более 70 человек. По мнению народного учителя РФ, зампредседателя Общественного совета при Минобрнауки, выпускника СПбГУ Сергея Рукшина, «главная заслуга Геннадия Леонова — сохранение факультета на высоком уровне в тяжелейшие годы его существования».
Воспитанники Леонова успешно представляют Россию на чемпионатах мира по программированию, соперничая с ребятами из Университета ИТМО — команды СПбГУ пять раз становились чемпионами мира, команды ИТМО — семь.
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