В Петербурге простились с российским математиком Геннадием Леоновым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 27 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко /. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) простился в пятницу с деканом Математико-механического факультета вуза, членом-корреспондентом РАН , самым цитируемым российским математиком Геннадием Леоновым. Об этом сообщил ТАСС его ученик, доктор физико-математических наук Николай Кузнецов.

Леонов умер 23 апреля на 72-м году жизни. Траурная церемония состоялась в актовом зале главного здания СПбГУ. Ученого похоронят на Большеохтинском кладбище.

"Прощание с Геннадием Леоновым прошло в актовом зале здания Двенадцати коллегий. Родственники приняли решение похоронить его на Большеохтинском кладбище", — сказал Кузнецов.

По словам академика, главного научный сотрудник Института проблем механики РАН имени А. Ю. Ишлинского Феликса Черноусько , работы Леонова «в области теории управления, теории устойчивости, теории колебаний, активно цитировались в мире». «Геннадий Алексеевич был ярким сильным ученым,

он был высокоцитируемым математиком страны», — рассказал он.

Как ранее сообщил ТАСС заведующий кафедрой Теоретической кибернетики факультета Александр Фрадков, ученый также предложил математическое объяснение катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС в августе 2009 года, когда погибли более 70 человек. По мнению народного учителя РФ, зампредседателя Общественного совета при Минобрнауки , выпускника СПбГУ Сергея Рукшина, «главная заслуга Геннадия Леонова — сохранение факультета на высоком уровне в тяжелейшие годы его существования».