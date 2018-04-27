Что общего между этрусками и русскими

Этрусков по праву считают одной из самых удивительных загадок в истории. Ученые точно не знают, откуда они пришли и на каком языке говорили. До сих пор не прояснен вопрос о возможной связи между этрусками и русскими.

Под завесой тайн

В середине I тысячелетия до н.э. на территории Италии между реками Тибр и Арно простиралось легендарное государство — Этрурия, ставшее колыбелью Римской цивилизации. Римляне с жадностью учились у этрусков, позаимствовав у них систему управления и богов, инженерное искусство и мозаику, бои гладиаторов и гонки на колесницах, погребальные обряды и одежду.

Несмотря на свою известность, этруски для нас — одна сплошная загадка. Об этрусках сохранилось много свидетельств, но они не дают нам убедительной и достоверной картины жизни этого народа. Ученым доподлинно неизвестно, как появились этруски и куда они исчезли. До сих пор не установлены точные границы Этрурии и не расшифрован этрусский язык.

Правивший в I веке нашей эры римский император Клавдий I оставил потомкам 20-томную «Историю этрусков», а также словарь этрусского языка. Но судьбе было угодно, чтобы эти рукописи целиком погибли в пожаре Александрийской библиотеки, лишив нас возможности приподнять завесу тайн этрусской цивилизации.

Народ с Востока

Сегодня существуют три версии происхождения этрусков. Тит Ливий сообщает, что этруски проникли на Апеннинский полуостров с севера вместе с альпийскими ретами, с которыми состояли в родстве. Согласно гипотезе Дионисия Галикарнасского, этруски были аборигенами Италии, перенявшими достижения предыдущей культуры Вилланова.

Впрочем, «альпийская версия» не находит никаких материальных подтверждений, а культуру Вилланова современные ученые все чаще связывают не с этрусками, а с италиками.

Историки давно заметили, насколько этруски выделялись на фоне своих менее развитых соседей. Это послужило предпосылкой для третьей версии, по которой этруски заселили Апеннины из Малой Азии. Такого взгляда придерживался Геродот, утверждавший, что предки этрусков пришли из Лидии в VIII веке до н.э.

Существует немало доказательств малоазийского происхождения этрусков. Например, способ создания скульптур. Этруски, в отличие от греков, предпочитали не высекать образ из камня, а ваять его из глины, что было характерно для искусства народов Малой Азии.

Есть и более важное свидетельство восточного происхождения этрусков. В конце XIX столетия на острове Лемнос, расположенном недалеко от малоазийского побережья, археологи обнаружили надгробие.

Надпись на нем была сделана греческими буквами, но в совершенно необычном сочетании. Каково же было удивление ученых, когда они, сопоставив эту надпись с этрусскими текстами, обнаружили поразительное сходство!

Болгарский историк Владимир Георгиев предлагает любопытное развитие «восточной версии». По его мнению, этруски — это никто иные, как легендарные троянцы. Ученый основывает свои предположения на легенде, согласно которой возглавляемые Энеем троянцы из охваченной войной Трои бежали на Апеннинский полуостров.

Свою теорию Георгиев подкрепляет и лингвистическими соображениями, находя родство между словами «Этрурия» и «Троя». К этой версии можно было бы относиться скептически, если бы в 1972 году итальянские археологи не раскопали этрусскую гробницу-памятник, посвященную Энею.

Генетическая карта

Не так давно ученые из Туринского университета с помощью генетического анализа решили проверить гипотезу Геродота о малоазийском происхождении этрусков. В процессе исследования сопоставлялись Y-хромосомы (передающиеся по мужской линии) населения Тосканы и жителей других регионов Италии, а также острова Лемнос, Балканского полуострова и Турции

Выяснилось, что генетические образцы жителей тосканских городов Вольтерра и Мурло больше схожи с образцами жителей Восточного Средиземноморья, чем соседних итальянских регионов.

Более того, некоторые генетические характеристики жителей Мурло абсолютно совпадают с генетическими данными жителей Турции.

Исследователи из Стэндфордского университета для реконструкции демографических процессов, затронувших население Тосканы за последние 2500 лет, решили использовать метод компьютерного моделирования. В этом методе изначально были задействованы данные антрополого-генетической экспертизы.

Результаты оказались неожиданными. Ученым удалось исключить генетическую связь между этрусками, древними жителями центральной Италии и современными обитателями Тосканы. Полученные данные заставляют предположить, что этрусков с лица земли стерла какая-то катастрофа или же они представляли собой социальную элиту, которая имела мало общего с предками современных итальянцев.

Руководитель стэндфордского проекта антрополог Джоанна Маунтин, отмечает, что «этруски во всех отношениях отличались от итальянцев и даже говорили на языке не индоевропейской группы». «Культурные и языковые особенности сделали этрусков настоящей тайной для многочисленных исследователей», — резюмирует Маунтин.

«Этруск — это русский»

Фонетическая близость двух этнонимов — «этруски» и «русские» — порождает среди исследователей гипотезы о непосредственной связи двух народов. Философ Александр Дугин понимает эту связь буквально: «этруск — это русский». Правдоподобности данной версии придает и самоназвание этрусков — Rasenna или Raśna.

Однако, если слово «этруск» сравнить с римским названием этого народа — «tusci», а самоназвание «расены» связать с греческим наименованием этрусков — «тирсены», то близость этрусков и русских уже не выглядит столь очевидной.

Подтверждений того, что этруски могли покинуть территорию Италии, существует достаточно. [ Одной из причин исхода, возможно, стало изменение климата, сопровождавшееся засухой. Оно как раз совпало с исчезновением этого народа в I веке до н.э.

Предположительно маршруты миграции этрусков должны были распространяться на более благоприятный для ведения хозяйства север. Свидетельством этого, к примеру, являются обнаруженные в Верхней Германии урны для хранения пепла умершего, которые сходны с этрусскими артефактами.

Вполне вероятно, что часть этрусков дошла до территории нынешней Прибалтики, где могла ассимилироваться со славянскими народами. Однако версия о том, что этруски заложили основы русского этноса, ничем не подтверждается.

Главная загвоздка в отсутствии в этрусском языке звуков «б», «д» и «г» — строение гортани не позволяло этрускам их произносить. Такая особенность голосового аппарата скорее напоминает не русских, а финнов или эстонцев.

Один из признанных апологетов этрускологии французский ученый Закари Майяни поворачивает вектор расселения этрусков сразу на восток. По его мнению, потомки этрусков — это современные албанцы. Среди обоснований своей гипотезы ученый приводит тот факт, что столица Албании Тирана несет в себе одно из наименований этрусков — «тиррены».

Подавляющее большинство ученых считает, что этруски просто растворились в этносе народов населявших Римскую империю. Быстрота ассимиляции этрусков вполне может быть следствием их малочисленности. Согласно предположению археологов, население Этрурии даже в пору ее расцвета не превышало 25 тысяч человек.

Трудности перевода

Изучение этрусской письменности ведется с XVI столетия. Какие только языки не брали за основу, чтобы расшифровать этрусские надписи: древнееврейский, греческий, латинский, санскрит, кельтский, финский, даже языки индейцев Америки. Но все попытки так и не увенчались успехом. «Этрусское не читается», — заявили лингвисты-скептики.

Впрочем, определенных результатов ученые все-таки добились.

Они установили, что этрусский алфавит ведет свое начало от греческого и состоит из 26 букв.

Причем заимствованный у греков алфавит мало соответствовал особенностям фонетики этрусского языка — некоторые звуки в зависимости от контекста приходилось обозначать разными буквами. Более того, поздние этрусские тексты грешили пропуском гласных звуков, что создавало практически неразрешимую задачу по их дешифровке.

И все же некоторым лингвистам, с их слов, удалось прочитать часть этрусских надписей. Сразу трое ученых XIX столетия — поляк Тадеуш Воланский, итальянец Себастьяно Чьямпи и русский Александр Чертков — заявили, что ключ к расшифровке этрусских текстов заключается в славянских языках.

По стопам Воланского пошел российский лингвист Валерий Чудинов, который предлагает считать этрусский язык преемником «славянского рунического письма». Официальная наука скептически относится и к попыткам Чудинова «удревнить» славянскую письменность, и к его способности читать надписи там, где неискушенный человек видит «игру природы».

Современный исследователь Владимир Щербаков пытается упростить проблему перевода этрусских надписей, объясняя, что этруски писали, как слышали. При таком методе дешифровки многие этрусские слова у Щербакова звучат совершенно «по-русски»: «ита» — «эта», «ама» — «яма», «тес» — «лес».

Лингвист Петр Золин по этому поводу замечает, что любая попытка читать тексты такой давности с помощью современных слов абсурдна.

Академик РАН Андрей Зализник добавляет: «Лингвист-любитель охотно погружается в обсуждение письменных памятников прошлого, совершенно забывая (или просто ничего не зная) о том, что в прошлом знакомый ему язык выглядел совсем не таким, как теперь».

Сегодня большинство историков убеждено в том, что этрусские надписи не будут расшифрованы никогда.