СМИ Польши: Роскомнадзор — слон в посудной лавке

Новый глава немецкой дипломатии Хайко Маас хочет вести решительную политику в отношении России . Недавно он заявил о том, что Москва действует на международной арене все более агрессивно, поэтому он не видит перспектив для ее возвращения за стол переговоров «Большой семерки» — группы наиболее экономически развитых стран мира, сообщает «Жечпосполита» (25.04). Газета обращает внимание, что такой подход нехарактерен для Социал-демократической партии Германии , которую представляет политик.

Когда пост канцлера занимал бывший председатель СДПГ Герхард Шредер , называвший Путина «демократом чистой воды», российско-немецкие отношения переживали расцвет, а Берлин развивал с Россией экономические контакты. Позже с пониманием относились к Москве министры иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер Зигмар Габриэль . Первый однажды вступил в жесткую полемику с президентом Польши Брониславом Коморовским, который в своей речи, произнесенной в сентябре 2014 года в Бундестаге , сравнил ситуацию на Украине после российского нападения с ситуацией накануне Второй мировой войны. Другой, в свою очередь, предлагал отказаться от антироссийских санкций. Сейчас влиятельные члены СДПГ обвиняют нового руководителя дипломатического ведомства в том, что он не хочет вести диалог с Москвой, и требуют, чтобы он, по примеру своих предшественников, отправил той примирительный сигнал.

Глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох , которого цитирует портал «Форсал» (20.04), подводит итоги своего визита в Берлин. Он отмечает, что с 2014 года главной темой бесед с немецкими партнерами остается Россия. Польша и Германия одинаково оценивают гибридные действия Москвы и покушение на Сергея Скрипаля , сходно смотрят на украинский вопрос и перспективы минского процесса, реализацию которого тормозят россияне, а также солидарно считают, что в настоящий момент антироссийские санкции отменять не следует.

Обе страны также полагают, что поскольку Россия обладает внушительным военным потенциалом, включающим в себя оружие массового поражения, объединенная Европа не сможет обеспечить свою безопасность, если не будет вести тесное сотрудничество с США и сохранять солидарность в собственных рядах.

Варшава и Берлин расходятся лишь в подходе к проекту «Северный поток — 2». «Это не было главной темой переговоров, но я подчеркнул, что по этому вопросу наши мнения не совпадают. Мы, однако, рассчитываем, что его можно будет решить положительно, учитывая интересы всего европейского сообщества. „Северный поток“ — это не двусторонняя польско-немецкая тема, она касается всей Европы и наших партнеров, таких, как Украина. Мы рассчитываем, что нам удастся найти решение, которое не будет нарушать не только наши интересы, но и интересы всего ЕС », — выразил надежду Солох.

Пока те страны, которые вложили в российский газопровод деньги, не откажутся от участия в проекте, давление государств, выступающих против него, не возымеет никакого действия: мы можем только объяснять, какие угрозы связаны с этой инвестицией, но решение должны принять они сами, указывает в беседе с «Жечпосполита» (24.04) шеф канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский. Рассказывая о состоянии польско-российских отношений, он отмечает: «Если бы существовала хотя бы малейшая вероятность, что встреча лидеров Польши и России принесет какие-то положительные для нас эффекты, то организация такого мероприятия была бы совершенно нормальным шагом, ведь мы соседи. Однако сейчас из Москвы не поступает никаких сигналов о том, что такая встреча даст положительный результат».

Как уточняет собеседник газеты, польское и российское государство продолжают поддерживать дипломатические отношения, но сейчас эти контакты ограничиваются уровнем заместителей министров иностранных дел, поскольку Россия не высказывает желания переводить их на более высокий уровень.

Ангела Меркель очень долго называла «Северный поток — 2» проектом, в котором присутствует только экономическая составляющая, но недавно на пресс-конференции с Петром Порошенко она заявила, что, продвигая эту инвестицию, россияне руководствуются также политическими факторами. Почему канцлер сменила мнение, неужели ее на самом деле волнует судьба Украины, которая лишится транзита российского газа?— задается вопросом европарламентарий Мирослав Пётровский на страницах журнала «Недзеля» (26.04). Он предполагает, что ключевую роль сыграли Соединенные Штаты, которые с самого начала критиковали российский проект и говорили о введении санкций против компаний, которые принимают в нем участие. Вашингтон понял, что сама эта угроза лишит заграничных партнеров России возможности получить кредиты, а без финансирования шансов на постройку газопровода не будет.

Несмотря на все межправительственные переговоры и воззвания депутатов Европарламента , напоминавших об энергетической солидарности в рамках ЕС, российская инвестиция долгое время считалась «чисто экономической», и вдруг, хотя ничего не изменилось, она вдруг стала «политической». Европа не смогла справиться с пониманием ситуации, однако, ей на помощь в итоге пришла американская администрация, заключает автор публикации.

Комментируя события в Армении «Газета выборча» (25.04) подчеркивает, что армянский «бунт народа, перед которым уступает власть» встревожил Москву: она считает, что такие события нарушают порядок, царящий в ее сфере влияния, — на постсоветском пространстве. «Кремль поставил везде своих более или менее авторитарных правителей, опирающихся на локальные олигархические клики. То, что люди могут спонтанно подняться и прогнать их, не вписывается в те правила, которые признает Москва, и одновременно служит дурным примером для россиян», — объясняет газета.

В свою очередь, российской оппозиции «бархатная революция» в Армении придала сил: Алексей Навальный заявил, что самый лучший метод борьбы с политиками, стремящимися править пожизненно, — уличные демонстрации. В связи с этим он призвал россиян присоединиться к акции протеста против «вечной» власти Путина, который скоро начнет свой четвертый (или пятый, если считать то время, когда он изображал премьера, но на самом деле управлял страной) президентский срок, добавляет газета.

Армянская революция не угрожает интересам России, полагает эксперт варшавского Центра восточных исследований Войчех Гурецкий, интервью с которым публикует «Ньюсуик польска» (24.04). Во-первых, среди влиятельных армянских политиков нет людей, занимающих антироссийскую позицию, а во-вторых, Кремль располагает мощными рычагами давления на Армению: это, в частности, сектор энергетики и военная база, расположенная на армянской территории. Россияне в любом случае смогут сохранить свои влияния, ведь каждый политик, который придет к власти после переворота, будет считаться с реалиями и не захочет рисковать безопасностью своей страны, говорит эксперт.

Каждый армянский лидер будет обречен на сотрудничество с Москвой. Разница только в том, что некоторых политиков Кремль ценит больше других. Саргсян был удобен Путину, но еще более удобной фигурой может стать Карен Карпетян, который занял пост исполняющего обязанности премьер-министра после его отставки, заключает политолог.

Наводящие ужас на весь мир прославленные российские хакеры не справились с поставленной им кремлевскими властями задачей: они не смогли пресечь работу мессенджера «Телеграм», владелец которого, Павел Дуров , «не дал себя завербовать», то есть не предоставил ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей, пишет «Газета выборча» (22.04). Издание называет сложившуюся ситуацию иллюстрацией пословицы «лес рубят — щепки летят»: пока Роскомнадзору удалось парализовать работу сотен компаний, в том числе торговых сетей, заблокировать множество IP-адресов, принадлежащих компаниям «Гугл» и «Амазон», случайно открыть доступ к нескольким запрещенным в России сайтам, а мессенджер, несмотря на все усилия кибервойск и киберпиратов, продолжает работать и лишь становится все более популярным.

Как говорят оппозиционные российские журналисты, эта война показала, чего на самом деле стоят работающие на Кремль специалисты: они могут заполнить сеть фальшивыми новостями или взломать почтовые ящики легкомысленных политиков, но в столкновении с серьезным противником действуют с грацией слона в посудной лавке, подводит итог автор комментария.