«К нам приходят за эмоциями»

Егор Козловский, директор сети салонов красоты GOLOVA:

«GOLOVA — это молодёжный салон в ритме большого города. Это место, куда приходят за красотой, вкусным кофе и танцевальной атмосферой. Рецепт успеха простой — повышенный сервис по доступным ценам. Нас любят за авторский интерьер и дерзкий стиль в Instagram, за него же и ругают».

Марина Белкина , директор салона красоты «Марлен»: «Наши любимые клиенты ценят нас за то, что в салоне их всегда встретят с улыбкой и радостью, здесь тепло и уютно. К нам очень удобно записаться, возможно даже в день в день — всегда подберём удобное время. У нас работают опытные мастера, которые дадут совет, сделают всё быстро, но это никак не отразится на качестве. Также у нас очень доступные цены, при этом мы стараемся работать только на лучших материалах.

К плюсам ещё можно отнести удобное расположение всех трёх салонов, в двух шагах от станций метро. Мы стараемся идти в ногу со временем, отслеживаем все новинки в индустрии красоты и радуем клиентов новыми процедурами. Каждый наш клиент уверен в безопасности процедуры: все материалы имеют сертификат соответствия, стерилизация и дезинфекция инструмента проходит по нормам СанПина, в работе используется большое количество одноразовых расходных материалов. К нашим недостаткам мы бы отнесли незначительные задержки».

Елена Жигунова, маркетолог сети салонов красоты NABS:

«Нашу сеть невозможно не любить. Качественные услуги, квалифицированные мастера, современное оборудование, красивый и стильный интерьер! И эти все слагаемые доступны каждому жителю города. Цены доступные, сервис на высоте. Ругать могут за невозможность попасть на процедуру без предварительной записи, потому что всё расписано на несколько дней вперёд. За то, что нет возможности сразу, сегодня и сейчас получить все необходимые услуги, но мы предлагаем варианты для записи, находим компромисс».

Екатерина Казакул-Скирневская, директор студии красоты и академии парикмахерского мастерства WHO ARE YOU?:

«Любят нас, безусловно, за высокое качество наших услуг, высокий сервис и за то, что мы всегда держим руку на пульсе и ловим новые тренды. Ругают, как правило, за плотную запись и невозможность попасть на приём в любое время, а также за небольшое количество акций и скидок, но над этим мы работаем».

«Клиенты любят нас за тёплый приём, качественную работу, стильные решения, удобное месторасположение, за индивидуальный подход к каждому клиенту, любят наш «Инстаграм» и вдохновляются идеями, за одноразовые материалы. Не любят нас за то, что не всегда попадают в желаемое время из-за плотной записи».

Борис Долгих, директор сети салонов красоты «Пани модница»:

«Нас любят клиенты за то, что мы, создатели «Пани модницы», почти постоянно здесь и вкладываем силы в развитие проекта. Мы сами встречаем гостей, общаемся с ними, узнаём, что им нравится, а что нужно сделать лучше. Им нравится видеть, как мы растём и становимся лучше для них, а взамен они дарят нам свои улыбки и приходят снова и снова. Бывает, что ругают. И мы прислушиваемся. Например, долго ругали за то, что не было безналичного расчёта, мы его сделали. Потом и бесконтактную оплату, которую тоже просили. Мы всегда слушаем, что нам и про нас говорят, и реагируем соответственно — вносим новинки или избавляемся от лишнего».

Дарья Тропникова, руководитель отделения развития холдинга «леОл Т»:

«Нас любят за профессиональную команду; за регулярное обучение персонала и внедрение всех инновационных и последних новинок для ухода и здоровья волос и ногтей; за безопасность и надёжность — у всего персонала есть санитарные книжки и чёткое исполнение инструкций по обработке инструмента. За гибкую ценовую политику: стрижку можно выполнить от 300 рублей до 3500 рублей. Ругают нас за отсутствие парковок, особенно в центре, и за долгое отсутствие сайта!».

Татьяна Жолобова, аккаунт-менеджер ESELEVICH Permanent & Make-up Studio:

«Ругают за то, что иногда сложно записаться, потому что поток клиентов большой, и за парковку иногда. За что любят? Мы очень скромно ответили — за то, что мы есть, за то, что каждый мастер любит свою работу, и за то, что мы заряжаем клиентов. Наша миссия — в каждой девушке раскрыть её индивидуальную внутреннюю и внешнюю красоту. Судя по отзывам, получается».

Ольга Власова , директор салона красоты Famous: «В салоне красоты Famous сформировалась отличная команда единомышленников, объединённых общим интересным делом. Хотелось бы ответить, что, безусловно, самое важное для клиентов — это качество услуг и сервис! Позитивный настрой, хорошее настроение, которое наши мастера создают своими руками, «влюблённое» отношение к профессии, которое влияет на качество услуг, приятная обстановка и отсутствие раздражающих факторов — наверное, ещё за это клиенты выбирают нас.

За что ругают? Экстренные ситуации, связанные с человеческим фактором. Клиент всегда хочет попасть к определённому мастеру, в определённый день или в конкретное время, что не всегда возможно с плотной записью у мастеров. Мы сталкиваемся с различными ситуациями, обзваниваем и уточняем у клиентов, довольны ли они выполненными услугами. Мы считаем достижением каждую мелочь, с которой сталкиваемся и за которую боремся, и стараемся, чтобы каждый человек, приходящий к нам в салон, всегда чувствовал, что его любят и ценят!».

Оксана Клименко , директор по развитию студии визажа Натальи Шик:

«Думаю, что в нашу студию клиенты приходят не только за идеальными бровями и за великолепными образами, а прежде всего за эмоциями. Мы очень стараемся создавать в нашей студии атмосферу счастья и праздника. И, конечно, ценят нас за профессионализм наших мастеров!».

