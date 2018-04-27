Ещё
Работы по монтажу систем сигнализации проведут в Рязановском
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Работы по монтажу систем сигнализации проведут в Рязановском 

Префектура ТиНАО города Москвы 24 минуты назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Работы по монтажу систем пожарной и охранной сигнализации проведут в поселении Рязановское до 1 августа 2018 года.
— Специалисты организуют разработку и создадут планы эвакуации в зданиях администрации и учреждениях полиции. Рабочие проведут монтаж и установку оборудования пожарных и охранных систем, — сообщил первый заместитель главы администрации поселения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, строительства, землепользования, охраны окружающей среды Валерий Мазур.
Работы пройдут в поселках Фабрики 1 Мая, Знамя Октября и Ерино. Монтаж систем будет проведен в три этапа.
Выбор подрядчика провели в форме электронного аукциона, который прошел 16 апреля.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Ремонт парковочных карманов пройдет в поселении Роговское Зону отдыха рядом с Дворцом культуры в Щербинке обновят до августа Юные жители Воскресенского смастерят магниты из кофейных зерен
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мы должны «дожать» Россию735
Путин поделился планом развития России198
Джигарханян захотел умереть дома49
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине96
Киев введет «особый порядок» в Донбассе80
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение