Работы по монтажу систем сигнализации проведут в Рязановском

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Работы по монтажу систем пожарной и охранной сигнализации проведут в поселении Рязановское до 1 августа 2018 года.

— Специалисты организуют разработку и создадут планы эвакуации в зданиях администрации и учреждениях полиции. Рабочие проведут монтаж и установку оборудования пожарных и охранных систем, — сообщил первый заместитель главы администрации поселения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, строительства, землепользования, охраны окружающей среды Валерий Мазур

Работы пройдут в поселках Фабрики 1 Мая, Знамя Октября и Ерино. Монтаж систем будет проведен в три этапа.

Выбор подрядчика провели в форме электронного аукциона, который прошел 16 апреля.