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Под песни и танцы высаживали деревья в Богородском
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Под песни и танцы высаживали деревья в Богородском 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Очередная высадка деревьев и кустарников собрала жителей близлежащих домов, многодетные семьи и самодеятельных артистов района Богородское.
Настоящий экологический праздник состоялся в среду, 25 апреля, на бульваре Маршала Рокоссовского. Во дворе дома 36/1 прошла очередная высадка деревьев и кустарников в рамках акции «Миллион деревьев». Данная дворовая площадка, а также количество и вид деревьев и кустарников выбрали сами богородчане во время голосования на портале «Активный гражданин».
На праздник пришли жители близлежащих домов и многодетные семьи района Богородское — всего более 70 человек. Кроме того им помогали и морально, и физически танцоры ансамблей «Падеграс» и «Экспресс» из Досугового центра «Богородское». Юные артисты исполнили ряд зажигательных танцев, а потом сами надели перчатки, взяли в руки лопаты и принялись за работу.
«Нам всем надо поддерживать экологию в районе, — отметил танцор из «Падеграса» Евгений Токарев. — Буду внимательно следить за ростом всех посаженных деревьев, а если кто-то будет ломать ветки, то обязательно сделаю внушение и объясню, почему этого делать нельзя».
Стоит отметить, что главными героями этой экологической акции стали дети из многодетных семей и их родители. Совсем юные москвичи впервые сажали свои первые кустарники и с удовольствием копались в земле.
«Сегодня у всех отличное настроение. Маленькие дети сажают деревья и будут расти вместе с ними. Представляете, как это здорово, — дети будут подрастать, и одновременно деревья будут подрастать. Потом сегодняшние малыши расскажут своим детям, что вот это огромное дерево сажал я!», — поделилась впечатлением муниципальный депутат, председатель РБОО «Общество многодетных семей района Богородское» Анна Иванова.
Кстати, сами детишки после посадки деревьев с удовольствием продемонстрировали свои творческие таланты. Они читали стихи, танцевали, пели песни, играли на флейте.
«Мы пришли с позитивными чувствами, тем более это наши первые посаженные деревья, — сообщила мама троих детей Виктория Ушакова. — Евгений, Федор и София (старшему сыну 14 лет, а его брату и сестре — два и три года) очень хотели внести свою лепту в изменение нашего города, чтобы он стал более зеленым и светлым».
Когда праздник завершился, и большинство садоводов разошлись по домам, жители близлежащих домов еще раз проверили качество работ. Богородчане остались довольны и отметили, что будут постоянно контролировать здоровье и рост зеленых насаждений.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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