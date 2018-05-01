Летний сезон в Парке Победы 1 мая откроет чемпион мира по боксу Константин Цзю

Об этом сообщили в пресс-службе парка.

«1 мая на Поклонной горе состоится праздник, посвященный открытию летнего сезона. Этот день в Парке Победы будет полностью посвящен молодежной культуре: экстремальный спорт, чирлидинг и концерт популярной музыки. Откроет программу абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов К. Цзю . Выдающийся боксер расскажет о своих основных принципах жизни: тренировках, питании и режиме; покажет несколько боксерских приемов с участием добровольцев. В течение дня гостей ждет фото— и автографсессия с К. Цзю», — рассказали в пресс-службе.

В 13:00 в парке начнется праздничный концерт.

Кроме того, в течение всего дня на Поклонной горе будет работать скейт-площадка.

«На площадке будут проводить показательные выступления скейтеры, BMX-райдеры и другие экстремалы. Кроме того, для гостей запланированы зажигательные мастер-классы по чирлидингу — виду спорта, который сочетает в себе элементы шоу и зрелищных видов спорта (танцы, гимнастика и акробатика)», — добавили в пресс-службе.