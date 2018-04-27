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Санитарная вырубка деревьев прошла в парке «Барыши»
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Санитарная вырубка деревьев прошла в парке «Барыши» 

Администрация городского округа Щербинка 51 минуту назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: газета «Щербинский вестник»
Санитарную вырубку деревьев провели в парке «Барыши» сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Городское благоустройство». Об этом 27 апреля сообщила газета «Щербинский вестник».
Как отметили на сайте издания, вопрос вырубки сухостоя поднял участник общественного совета при Совете депутатов городского округа Щербинка Тимур Бурлакин.
Были выполнены работы по санитарной обрезке сухостойного дерева вблизи входа в поселок таунхаусов Барыши.
Находится на стадии рассмотрения вопрос по санитарной вырубке деревьев, сухостойной древесно-кустарниковой растительности на территории аллеи, ведущей к школе №2122.
Способствуют решению проблемы депутаты Константин Шашкин и Сергей Русначенко.
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