Замглавы Росимущества по Санкт-Петербургу арестовали за растрату

Санкт-Петербурге под арест взяли замруководителя управления Росимущества по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Константина Калниньша. Днем ранее чиновника задержали по делу о пропаже казенного имущества на сумму в 225 млн рублей, а сегодня уже обвинили в растрате.

Арест не заставил долго ждать

Ходатайство об отправке Калниньша в СИЗО подал следователь, посчитавший, что чиновник может оказать давление на свидетелей или уничтожить улики по делу. Суд доводы следствия устроили и Калниньш отправился за решетку сроком на два месяца.

Напомним, что замглавы межрегионального территориального управления (МТУ) Росимущества заподозрили в махинациях с имуществом ведомства — ревизия показала, что с баланса управления пропал большой объем имущества стоимостью около 225 млн рублей. Материальные ценности были переданы на хранение компании «Лидер Транс Групп», а затем были разворованы «неустановленными лицами из числа сотрудников фирмы».

После доследственной проверки выяснилось, что все имущество оказалось распродано, а деньги поделены между пока неизвестными злоумышленниками. По версии правоохранителей, Калниньш мог иметь непосредственное отношение к преступной распродаже.

Вместе с Константином Калниньшем в камеру также может отправиться гендиректор ООО «Лидер Транс Групп» Елена Навоенко.