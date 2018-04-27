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ФОТОрепортаж: Репетиция Парада Победы в Москве
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ФОТОрепортаж: Репетиция Парада Победы в Москве 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru побывал на репетиции парада российских вооруженных сил, который пройдет 9 мая в столице.
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
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