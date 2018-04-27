Эта официантка наскребла что-то на чеке. Когда она открыла Facebook через 2 часа, чуть не упала в обморок

Тим Янг и Пол Халлингс из Нью Джерси — бравые пожарные, живущие своей работой. Однажды им пришлось тушить пожар целых двенадцать часов. После этого, полностью истощенные и изнеможденные, они решили зайти в кафе, чтобы запросить самую крепкую чашку кофе, которую им только смогли бы преподнести.

Официанткой в тот день по случаю оказалась Лиз Вудворд, которая невзначай подслушала разговор пожарных об их только что закончившейся изнурительной борьбе. Когда Тим и Пол подошли заплатить за кофе, они были приятно удивлены. Вместо счета на чеке им было предъявлено следующее:

„Спасибо. Ваш завтрак сегодня на мне, спасибо за все, что вы делаете; за служение другим и за то, что стремитесь бежать туда, откуда бегут все остальные. Не важно, что вами движет, вы бесстрашны, храбры и сильны…Спасибо, что вы решительные и дерзкие каждый день! Разогретые огнем и ведомые смелостью, вы являетесь примером для других! Отдыхайте!:) Лиз“. Глаза Тима и Пола утонули в слезах от такого сообщения. Эмоционально они смогли поблагодарить добрую официантку за ее теплый жест. В Facebook Тим рассказал: «Что за бескорыстный и добрый акт. Я призываю своих друзей поддержать кафе! Если вашей официанткой будет Лиз, давайте большие чаевые!».

Но история на этом не заканчивается! Пожарные узнали, что отец Лиз, Стив, парализован вот уже в течение 5 лет. Зимой Лиз создала для него страницу благотворительности, в которой просила пожертвовать деньги на специальную машину, средство передвижения для людей с ограниченными возможностями. Так она смогла бы возить отца куда угодно. Ни секунды не сомневаясь, Тим призвал всех собрать деньги в фонд Лиз: «Кажется, девушка, которая меня бесплатно накормила, реально нуждается в помощи…»

Случилось невероятное: за несколько дней они получили более 70000$ — намного больше тех 17000$, которые были необходимы для автомобиля. Лиз и ее семья не могли бы быть более благодарны этим двум пожарным: «Я просто заплатила за их завтрак и не ожидала ничего больше улыбки, — говорит официантка, — кажется, мы просто должны быть добры друг с другом. Тогда даже малейший жест способен изменить жизнь».

Эта история доказывает, что доброта возвращается. А иногда и тысячами! Если этот милый жест сподвиг тебя на что-то, поделись произошедшим с Лиз, Тимом и Полом со своими друзьями!