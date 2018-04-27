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«Это же стройплощадка!»: парк Металлургов предложили закрыть для посетителей
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«Это же стройплощадка!»: парк Металлургов предложили закрыть для посетителей 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Парк 50-летия Октября, или парк Металлургов, не готов к началу летнего сезона. Подрядчики исправляют недочеты: перекладывают «волнистую» плитку и красят заборы по гарантии. Рабочим предстоит уложить около 220 квадратных метров покрытия. Об этом сообщил заместитель директора строительной компании «Мосстрой» (подрядчик реконструкции. — Прим. 63.ru) Олег Кузьмин.
— За неделю рабочие обновили более 2,5 тысячи квадратных метров плитки. Оставшуюся площадь закончат за три дня, — пояснил Олег Кузьмин. Однако, несмотря на это, подрядчикам предстоит еще третий этап реконструкции, который закончится только в мае.
Из-за этого зону отдыха предложили закрыть для посетителей. Такое предложение озвучил глава Кировского района Игорь Рудаков во время выездного заседания депутатов гордумы в парке в пятницу, 27 апреля.
— Это простая техника безопасности, — рассказал Игорь Рудаков. — Весь парк — это одна большая стройплощадка, а здесь ходят люди.
Он считает, что подрядчики должны были закрыть все три входа в парк и не открывать их до окончания всех работ. А чтобы у местных жителей не было соблазна войти, на воротах нужно разместить информационные таблички.
Ранее горожане пожаловались на некачественный ремонт парка Металлургов. Новая плитка продержалась восемь месяцев. Местные жители сравнили неровности покрытия со стиральной доской.
К реконструкции парка Металлургов приступили в августе прошлого года. На ремонт выделили средства из областного и городского бюджетов. Первый этап стоил 70 миллионов рублей, второй — 58 миллионов. Смету для третьего этапа, который закончится в мае этого года, пока что корректируют.
Специалисты уже отреставрировали входные группы, оборудовали тротуары и дорожки, установили ограждение вокруг озера, отремонтировали фонтан, танцплощадку и оформили детские площадки.
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