«Газпромнефть-Оренбург» подбирает лучшие технологии разработки карбонатов

Восточный участок — одно из самых сложных месторождений, где работает предприятие. Нефть здесь залегает в карбонатных породах-коллекторах с низкой проницаемостью (способностью пропускать через себя нефть), высокой вязкостью и низкой температурой пласта.

В рамках проекта специалисты предприятия и Научно-технического центра «Газпром нефти» проанализирует российский и зарубежный опыт селективных стимуляций* притока в горизонтальных скважинах на месторождениях с карбонатными коллекторами. Это поможет найти наиболее эффективные технологии для ВУ ОНГКМ с учетом особенностей его разработки.

Чтобы подобрать оптимальные кислотные составы, исследования проведут на керне**. Опытно-промышленные испытания технологий на скважинах компания планирует начать в первом квартале 2019 года.

«Мы хотим систематизировать мировой опыт интенсификации притока в карбонатных коллекторах и понять, как меняется эффективность технологий в зависимости от дизайна операции и конкретных условий разработки — пористости и проницаемости пород, зоны газонефтяного и водонефтяного контакта, длины горизонта и других. В итоге будет создана матрица применимости технологий на наших месторождениях и разработаны типовые дизайны и планы работ по каждой из них. В будущем подобранные технологии обеспечат дополнительную добычу на сложных скважинах», — отметил главный геолог «Газпромнефть-Оренбурга» Андрей Шошин

СПРАВКА:

*Большинство горизонтальных скважин на Восточном участке вскрывают несколько нефтяных «пропластков», которые имеют разную проницаемость. Как правило, работают один-два наиболее проницаемых интервала, остальные выборочно обрабатываются кислотным составом для увеличения притока.

** Керн — образец горной породы, извлеченный из скважины.