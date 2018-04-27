Городские парки приглашают жителей

Во Владимире 1-го мая во всех городских парках открывается весенне-летний сезон, а это означает, что гостей ждут различные развлекательные программы и, конечно же, катания на аттракционах.

В центральном городском парке, в народе именуемым «соткой» детей и их родителей ожидает сразу несколько сюрпризов. Администрации города удалось найти договоренность с частным бизнесом и теперь «Королевские лебеди», которые работали на Соборной площади во время рождественской ярмарки, «перелетели» к колесу обозрения «Небо-33».

Один из организаторов аттракционов в городском парке Ярослав Золотов рассказал об уникальном экспонате, который распахнет свои двери для посетителей 1-го мая в полдень.

«Это уникальный аттракцион-развлечение корабль «Союз». Он создан по засекреченным чертежам. В точности в таком же проходили испытания советские космонавты. В нем каждый желающий сможет прочувствовать все нагрузки, которые испытывают космонавты при облете луны. Таким образом посетитель сможет проверить свой вестибулярный аппарат», — улыбаясь рассказал об аттракционе Золотов.

Директор городского парка Олег Кузьменко отметил, что в первый день мая заработает и город аттракционов, а вместе с ним и пять каруселей, закупленных администрацией Владимира специально для «сотки».

«Корабль на волнах», «Лавица», «Цепочная карусель», «Миниджет» и «Лодочки» — это названия новых аттракционов, которые пришли на смену старым советским. Все карусели сейчас проходят последние приготовления, включая проверку безопасности и массовую нагрузку на аттракционы. Олег Кузьменко добавляет, что ощутить веселье или затаить дыхание на каруселях смогут не только маленькие дети, но и их родители.

Заместитель начальника городского управления культуры Наталья Литвинова сообщила, что культурно-развлекательная программа откроется во всех парках.