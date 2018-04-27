Городские парки приглашают жителей 

Во Владимире 1-го мая во всех городских парках открывается весенне-летний сезон, а это означает, что гостей ждут различные развлекательные программы и, конечно же, катания на аттракционах.
В центральном городском парке, в народе именуемым «соткой» детей и их родителей ожидает сразу несколько сюрпризов. Администрации города удалось найти договоренность с частным бизнесом и теперь «Королевские лебеди», которые работали на Соборной площади во время рождественской ярмарки, «перелетели» к колесу обозрения «Небо-33».
Один из организаторов аттракционов в городском парке Ярослав Золотов рассказал об уникальном экспонате, который распахнет свои двери для посетителей 1-го мая в полдень.
«Это уникальный аттракцион-развлечение корабль «Союз». Он создан по засекреченным чертежам. В точности в таком же проходили испытания советские космонавты. В нем каждый желающий сможет прочувствовать все нагрузки, которые испытывают космонавты при облете луны. Таким образом посетитель сможет проверить свой вестибулярный аппарат», — улыбаясь рассказал об аттракционе Золотов.
Директор городского парка Олег Кузьменко отметил, что в первый день мая заработает и город аттракционов, а вместе с ним и пять каруселей, закупленных администрацией Владимира специально для «сотки».
«Корабль на волнах», «Лавица», «Цепочная карусель», «Миниджет» и «Лодочки» — это названия новых аттракционов, которые пришли на смену старым советским. Все карусели сейчас проходят последние приготовления, включая проверку безопасности и массовую нагрузку на аттракционы. Олег Кузьменко добавляет, что ощутить веселье или затаить дыхание на каруселях смогут не только маленькие дети, но и их родители.
Заместитель начальника городского управления культуры Наталья Литвинова сообщила, что культурно-развлекательная программа откроется во всех парках.
«Здесь в «сотке» будет очень ярко и весело. В 18-00 у нас состоится розыгрыш более 20-ти призов от спонсоров. Для этого нужно будет купить один единый билет на три аттракциона и корешок от него бросить в специальную урну. Вечером объявят счастливчиков. Кроме того, при покупке билета каждого ждет сладкий подарок. Под вечер, конечно же, дискотека, файер и световое шоу. Загородный парк также ждет всех гостей. Тут 2-го мая пройдет традиционный большой фестиваль пикника, спортивные игры. В парке «Добросельский» за вокальное сопровождение будет отвечать Сергей Артемьев со своим шоу, а вечером стартует ретро-дискотека. Мы вообще хотим сделать так, чтобы у нас в парках каждые выходные проходили такие вот ретро-танцы. В парке «Дружба» ждут спортсменов и любителей квестов. На главной сцене будет выступать Алексей Молдалиев и ансамбль «Вишенка». Везде фотозоны, снадобья и сувениры ручной работы и многое другое. Ждем всех в наших парках в эти выходные дни», — подвела итог предстоящим выходным Наталья Литвинова.